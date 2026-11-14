Angello Naranjo, el sobrino de Patricio Parodi, confiesa que Mapi Westphalen es su crush

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Angello Naranjo, sobrino de Patricio Parodi, se animó a confesar que Mapi Westphalen es su crush. Le preguntaron si se animaría a encontrar el amor dentro de Esto Es Guerra Desafío 14 y el chico fue directo: "Mi crush es Mapi. Ella es mi crush. Ella no lo sabe, pero pronto se va a enterar".

Pero no se quedó ahí. Dijo que está dispuesto a salvar a Mapi del triángulo amoroso que tiene con Paul Michael y Raysa Ortiz, y lo contó muy emocionado: que él puede darle la oportunidad de sacarla de ese círculo vicioso, que no ve que Paul la esté valorando, así que él se presta a valorarla. Eso sí, aclaró que ella le tiene que dar el visto bueno y que quizás lo ve como muy bebé. Así, sin anillo ni flores, ya dejó su carta de intención sobre la mesa.

Quién es Angello Naranjo

Tiene 19 años y entró a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 2026 para estudiar Negocios digitales. Siempre ha vivido en El Callao, practica básquet, mide 1.80 y está soltero. Sobre si baila igual que su tío, contestó entre risas que baila igualito, que eso es de sangre, de familia.

El tío, el apellido y el reemplazo

Patricio Parodi es su tío por parte de su padre y no comparten apellido. Angello explicó que Patricio es primo hermano de su papá, por eso le dice tío, y que no son familia lejana: solo que antes coincidían en reuniones familiares. El apellido que Patricio comparte con su papá es el materno; él tiene el apellido paterno de su papá. La relación con Patricio es por su mamá, su tía Vero. Contó además que gracias a Esto Es Guerra recién pudieron tener más comunicación, porque antes solo se conocían por nombre.

El joven llegó al set de Mande quien mande presentado como uno de los clasificados del casting nacional de Esto Es Guerra Desafío 14. Ahí reveló que es el sobrino de Patricio Parodi y, decidido a ingresar al programa, le mandó un mensaje al capitán de los Guerreros: "Yo voy a reemplazarlo, no se preocupen". La pregunta sobre si podía reemplazar a su tío la hicieron Tula Rodríguez y Laura Huarcayo. Y de paso se animó a bailar como su tío al ritmo de "Scooby doo pa pa".

Un movimiento bastante audaz para alguien que recién entra al programa, aunque se agradece la honestidad. Y así, sin más trámite, el chico ya se mandó la declaración más pública de su vida. Mapi, la pelota está en tu cancha.