Cachín y su comentario sobre Milett Figueroa: «habrá que atacar, pues»

Espectáculos

Carlos Alcántara, 'Cachín', apareció en el avant premiere de la película 'La Gran Sangre' y ahí lo abordaron las cámaras de 'Magaly TV, la firme'. Le preguntaron por el apelativo con el que lo vienen bautizando en el programa y, lejos de incomodarse, se lo tomó con humor.

Con sonrisa pícara, el protagonista de 'Asu Mare' respondió que la conductora del espacio lo tiene catalogado como 'El señor de la noche'. Y dejó claro que prefiere tomar con deportividad los comentarios sobre su vida social y su nueva etapa de soltero, a la que volvió después de varios años de matrimonio.

El momento que hizo ruido llegó cuando el periodista cambió de tema y le preguntó directamente por Milett Figueroa, la modelo que hasta hace poco mantenía una relación con el argentino Marcelo Tinelli. En medio de la reunión social se los vio saludarse de cerca y conversar, y eso despertó de inmediato la curiosidad de la prensa presente.

¿Qué le parecía tenerla ahí? «Bueno, habrá que atacar, pues», soltó el actor, y la frase desató risas y sorpresa entre los presentes.

Nos parece que ahí está la gracia: 'Cachín' no se puso serio ni salió por la tangente. Al contrario, siguió la broma como quien ya tiene callo con los micrófonos y sabe que cualquier palabra suya termina en titular.

El contexto ayuda a entender el revuelo. Desde que recuperó su soltería, sus salidas nocturnas a discotecas y eventos sociales en compañía de distintas mujeres lo tienen en el ojo de la tormenta mediática, y de ahí sale justamente el apelativo con el que el espacio lo bautizó.

Lo que se vio en el avant premiere fue eso: a un tipo suelto, bromeando con la prensa y sin mayor problema con el personaje que le han armado. Y, seamos honestos, en un rubro donde cada palabra se convierte en nota, ese manejo le da la vuelta al cuento.

Según se informó, la conversación se ampliaba en 'Magaly TV, la firme', el espacio que se emite a las 9:45 p. m. por ATV, en simultáneo por ATV.pe y en sus redes de YouTube y Facebook.

Por ahora queda la frase, el saludo y el apelativo. ¿A ti te dio risa la ocurrencia o ya es demasiado personaje para tan poco?