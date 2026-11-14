Kpop Demon Hunters va de la pantalla a los grandes escenarios

Espectáculos

Si pensabas que la película animada Kpop Demon Hunters solo se veía en pantalla, ¡piénsalo de nuevo! Netflix y AEG Presents confirmaron que la película está por saltar de la pantalla a los escenarios más grandes gracias al Golden World Tour. Estamos hablando de una gira internacional gigantesca que marcará la presencia de Huntrix en todo el mundo, con un plan que contempla alrededor de cincuenta ciudades y más de ciento cincuenta shows distribuidos entre 2027 y 2028.

La gira comienza con mucha energía. La primera parada está confirmada para el 5 de junio de 2027 en el CFG Bank Arena de Baltimore. Los Ángeles recibirá tres presentaciones en Crypto.com Arena los días 30 y 31 de julio. Esta primera etapa concluirá el 14 de agosto en Tacoma.

Posteriormente, Golden World Tour llegará a Europa. La primera presentación será el 1 de septiembre en Zúrich, y seguirá con paradas clave en Milán, Ámsterdam, Viena, Berlín, París y Dublín. Reino Unido comenzará sus funciones el 12 de octubre en Glasgow, antes de pasar por Birmingham y Manchester. La etapa cerrará con tres presentaciones en The O2 de Londres los días 22 y 23 de octubre.

Este espectáculo no es solo un concierto, es una experiencia completa. El espectáculo llevará a Rumi, Mira y Zoey a las arenas mediante nuevas técnicas que permitirán a las integrantes animadas de Huntr/x interactuar con el público. Además, la vibra se completa con la presencia de los Saja Boys y Derpy Tiger, acompañados por artistas en vivo, acrobacias, coreografías y canciones de la película. La gira llega después del enorme impacto de la cinta y su música: según Netflix, superó los 670 millones de visualizaciones, y "Golden" rebasó los 2 mil millones de reproducciones en Spotify.

Netflix confirmó que las fechas para Latinoamérica y Asia-Pacífico todavía serán anunciadas. ¿En qué ciudad te gustaría que se presentara el tour? Comparte tu opinión en los comentarios.