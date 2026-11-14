Florcita Polo admite que manipuló a Luiggi Yarasca: "A veces lo hago sin darme cuenta"

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Los chats los difundió el programa Amor y Fuego. En los chats entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca, la hija de Susy Díaz reconoce que manipulaba al empresario, y la frase que resume todo es corta: "A veces lo hago sin darme cuenta".

Según lo difundido, esos mensajes evidenciarían la relación tóxica que llevaba la pareja, enfrentada legalmente. Todo viene de la pelea que protagonizaron en un reconocido hotel en Pachacámac, donde Yarasca habría empujado a Polo por las escaleras y la habría agredido físicamente, ocasionándole moretones en varias zonas del cuerpo.

En la misma conversación de WhatsApp hay un mensaje anterior a la confesión, y ahí el que reclama es él: le dice que no quiere volver a verla y que le ha roto la nariz. "Me has roto la nariz", escribió Yarasca.

Polo acudió a la comisaría de Lurín para denunciarlo, y su abogado sostuvo que lo ocurrido es una tentativa de feminicidio. Del otro lado, Yarasca le ha exigido que se retracte de la denuncia de agresión y ha advertido que tiene cómo demostrar su versión.

Susy Díaz también apareció, cómo no, a defender a su hija. Y de paso sacó a relucir un episodio del pasado del empresario: según su versión, Yarasca le lanzó un puñete a un policía y terminó llevado esposado. La excongresista lo calificó de peligroso y agresivo.

Cada lado tiene su versión de lo ocurrido.