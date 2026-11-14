Christian Domínguez celebra los 18 de su hija con un desayuno y muchas bromas

Espectáculos

Christian Domínguez celebró los 18 años de su hija con Melanie Martínez y eligió un desayuno para arrancar el día. Compartió el video en sus redes sociales, pero lo que llamó la atención no fue la fecha: fueron las bromas que soltó mientras grababa a la joven. Y ojo, los 18 no son un cumpleaños cualquiera.

En las imágenes, padre e hija aparecen compartiendo el desayuno desde muy temprano. Domínguez confiesa que durmió poco y lo dice sin filtro: "Estoy con cara de muerto porque he dormido poquísimo". Entre bocado y bocado, la presentó como una amiguita y preguntó quién era la cumpleañera antes de darle un beso en la frente.

Las ocurrencias siguieron. El cantante contó que la sacó de su casa a las seis de la mañana y que por eso prefería grabarla desde lejos: es una miss, dijo, y se había levantado sin maquillaje. No dejó de repetir lo guapa que la veía mientras seguía con la cámara encendida.

También metió la mayoría de edad en la conversación. Dijo que iban a comer mucho porque ya es mayor de edad, y que si le dolía el estómago, ya era su responsabilidad, porque es su estómago. Cerró con que arrancaban el día así, felices. Palabras de papá que ya cumplió su parte.

Junto al video, la dedicatoria: "Te amo hija", le escribió, y la llamó su miss y su cumpleañera hermosa. La joven respondió con una expresión de complicidad y le agradeció entre risas.

Domínguez, actual pareja de Karla Tarazona, convirtió el desayuno en una secuencia de bromas frente a la cámara.

Al final queda lo que es: un papá presumiendo a su hija en su cumple 18, entre chanchito y carcajadas. ¿Se repetirá la tradición el próximo año?