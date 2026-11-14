Matcha: por qué cada vez más gente cambia su café por este polvo verde

Estilo de vida

Entras a cualquier cafetería y ahí está: alguien con un vaso de algo verde fosforescente en la mano. Es matcha, el polvo verde japonés que en los últimos años se volvió una de las tendencias más fuertes en el mundo de la alimentación y que cada vez más gente usa para reemplazar su café de todos los días. Y sí, el color ayuda: es imposible que algo tan verde pase desapercibido.

El matcha sale de las hojas del Camellia sinensis, o sea, del mismo arbusto del que se obtiene el té verde. La diferencia está en cómo llega a tu taza: en el matcha te tomas la hoja entera en forma de polvo, después de un procesamiento especial. En el matcha te tomas la hoja entera, en forma de polvo.

¿Y por qué enganchó tanto? Parte de su fama viene de los compuestos antioxidantes que contiene, sobre todo catequinas. También tiene cafeína, así que funciona como opción para esos momentos en los que quieres una bebida con cafeína sin recurrir al café. Y suma otra cosa: L-teanina, un aminoácido que está naturalmente en el té. La combinación de cafeína y L-teanina es una de las razones por las que mucha gente lo prefiere a lo largo del día.

La buena noticia es que no tiene por qué quedarse en una taza caliente. Puedes probarlo como matcha latte, frío o caliente, echarlo en batidos o incluso usarlo en recetas de postres. Si quieres la versión más simple, disuelve una cantidad pequeña de matcha en un poco de agua caliente y después agrégale leche o la bebida vegetal que prefieras. Así armas fácil una bebida fría o caliente que puede volverse parte de tu rutina.

Eso sí, tampoco lo conviertas en religión: el matcha puede entrar sin problema en una alimentación equilibrada, pero no es un ingrediente «mágico». Como tiene cafeína, si eres sensible a ella conviene cuidar cuánto tomas y a qué hora. Y si eliges las versiones listas de las cafeterías, revisa los ingredientes: algunas pueden traer bastante azúcar añadida.

Al final, no tiene que ser otra moda que sigues solo porque la ves por todos lados. Puede ser simplemente una forma distinta y rica de meter el té verde en tu día a día. Lo único que necesitas es matcha de buena calidad, algo de imaginación y un vaso.

¿Y tú? ¿Ya te pasaste al lado verde o el café te sigue ganando la mañana?