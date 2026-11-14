Fran Maira y Flavia Laos estrenaron “La ex de mi ex” y no dicen a quién va la indirecta

Espectáculos

Fran Maira y Flavia Laos estrenaron “La ex de mi ex”, una colaboración que sorprendió a sus seguidores y que se lanzó el jueves 12 de noviembre. El sencillo ya está disponible en las principales plataformas digitales, con videoclip incluido.

La chilena y la peruana unieron sus voces en un tema sobre desamor, relaciones del pasado y la complicidad entre dos mujeres que comparten una historia sentimental. Sí, el concepto es exactamente el que estás pensando.

El rumor que terminó convertido en canción

Durante los últimos meses, las dos estuvieron vinculadas a especulaciones sobre una eventual enemistad entre ellas. Y en lugar de salir a aclarar esas versiones, hicieron todo lo contrario: se juntaron a trabajar y transformaron los rumores en una propuesta musical. Es el tipo de movimiento que se ve poco: en vez de apagar el incendio, le echaron más leña, pero con beat.

Para ubicarnos: Flavia Laos es conductora de televisión, cantante e influencer peruana, y Fran Maira es chilena. En los días previos al estreno, las dos aprovecharon la expectación que habían generado para soltar algunas pistas sobre el significado de la nueva producción.

La indirecta que todos quieren descifrar

Lo que más llamó la atención fue el contenido de la canción. La letra incluye indirectas dirigidas a una expareja cuya identidad no ha sido revelada, y ahí es donde todos se pusieron modo detective.

La historia que cuenta el tema es bien simple: dos mujeres conversan sobre una expareja, dejan atrás las diferencias y se van a disfrutar de una noche de fiesta. Nada de llorar en la cama; esto es más de arreglarse, salir y no voltear atrás. Entre medio, la canción mezcla referencias al despecho con mensajes de seguridad personal y de superación de una relación sentimental.

Una de las frases que se repite es “no digas que te fuiste, si yo te boté”. Está también la de que se puso más rica sin su ex.

Pese a todas esas referencias, ninguna de las dos ha confirmado que la canción esté dedicada a una persona en particular. De hecho, prefirieron mantener las dudas sobre la historia que inspiró el proyecto. Y seamos honestos: ese misterio es justamente lo que mantiene la conversación viva.

El teaser de diez segundos y el hombre sin rostro

Antes del estreno oficial, las dos compartieron un adelanto audiovisual de apenas diez segundos que rápidamente llamó la atención en redes sociales. En el teaser aparecen con una estética oscura y teatral: vestidos negros, cuellos blancos con vuelos, guantes del mismo color y pequeñas cruces, todo bajo una iluminación tenue.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención. En las imágenes aparece un hombre vestido con una polera blanca cuyo rostro nunca se muestra, y eso abrió nuevas interrogantes entre los seguidores, que empezaron a especular sobre su identidad y sobre la relación que tendría con la historia de la canción. El adelanto terminaba mostrando únicamente la fecha 12/11.

El lanzamiento completo llegó, pero no despejó las dudas sobre ese personaje misterioso. Bien jugado, la verdad.

Lo que dicen ellas

Las dos se refirieron al estreno en declaraciones incluidas en el comunicado oficial del lanzamiento. Fran Maira habló directamente de las interpretaciones que han surgido sobre su vínculo con la peruana y sobre el contenido del tema: “Todos creen saber lo que pasa entre nosotras. Ahora que escuchen la canción y saquen sus propias conclusiones”.

Con eso dejaron abierta la posibilidad de que el público construya sus propias interpretaciones sobre el sencillo. La canción y el videoclip ya están en las plataformas digitales, y la interrogante sobre la identidad del hombre del adelanto y sobre las posibles referencias personales de la letra sigue sin respuesta.

Nosotras ya tenemos nuestra teoría, pero no la vamos a soltar así nomás. ¿Tú a quién le dedicarías este tema?