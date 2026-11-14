Laura Mau cuestionó los premios Heat de Brunella Torpoco y Grupo 5, y ahora le exigen que se rectifique

Espectáculos

Laura Mau no se guardó nada: la salsera cuestionó en Facebook los premios que Brunella Torpoco y Grupo 5 ganaron en los Premios HEAT 2026, y el asunto ya no se queda en los comentarios. Ahora hay una carta notarial de por medio.

Una noche peruana en los Heat

Los Premios HEAT, la premiación anual de la música latina, tuvieron su edición 2026 el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, y fue una buena noche para el Perú: Brunella Torpoco se llevó el premio a Mejor Artista Salsa, Grupo 5 ganó como Mejor Artista Tropical y Gian Marco se quedó con el de Compositor del Año.

El detalle está en los rivales. Torpoco se impuso en una categoría que incluía a Marc Anthony, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Óscar D'León, Tito Nieves y Grupo Niche. Grupo 5, por su lado, superó a Carlos Vives, Romeo Santos, Prince Royce, Olga Tañón, Los Ángeles Azules y Corazón Serrano. Y no fue solo el trofeo: la agrupación de Monsefú también compartió escenario con Olga Tañón.

Las críticas

Mau no se limitó a cuestionar la votación. En sus publicaciones afirmó, sin presentar pruebas, que los trofeos se habrían obtenido mediante pagos. El mensaje más duro fue para Torpoco, y no solo por el premio: también incluyó críticas personales contra ella.

Grupo 5 tampoco se salvó. Para la salsera, el reconocimiento no reflejaría la situación actual de la agrupación dentro de la música tropical, e insinuó, otra vez sin respaldo, que habrían pagado por el galardón.

En redes la cosa se partió: unos defendieron su derecho a opinar sobre los resultados y otros le reclamaron la falta de pruebas para sostener acusaciones de un supuesto pago.

La carta notarial

El 12 de noviembre, Torpoco informó que envió una carta notarial a Mau y le exigió rectificarse en un plazo de 48 horas por las publicaciones en las que sostuvo que habría pagado para ganar el premio a Mejor Artista Salsa.

Según su posición, esas afirmaciones dañan su honor, su reputación y su carrera artística, y no son una crítica constructiva sobre su trabajo sino expresiones que buscan desacreditar su triunfo y su trayectoria.

La intérprete chalaca dijo que no tiene inconvenientes con que se opine sobre sus canciones, sus presentaciones o sus resultados en una premiación, pero marcó la diferencia entre la crítica artística y las afirmaciones que atribuyen hechos sin sustento. "Cada quien es libre de opinar, pero eso de insultar y denigrar a una persona no es lo correcto", manifestó. Y añadió que, si no recibe la rectificación por los mismos canales en los que se difundieron los mensajes, podría iniciar acciones legales por difamación agravada.

La respuesta de Mau

Mau aseguró que el conflicto entre ambas no comenzó con los Premios HEAT 2026: según su versión, las diferencias se remontan a publicaciones y comentarios previos que habrían afectado su imagen. También negó que sus cuestionamientos respondan a una rivalidad musical.

Reiteró además sus críticas al desempeño vocal de Torpoco y afirmó que existen otras figuras de la música que han emitido comentarios similares. "Porque se te dice que no cantas salsa, porque se te dice que tu voz es distorsionada, como te lo dijo Lucía de la Cruz y entre otros, ¿te molesta, te amarga?", señaló.

Sobre eso, sostuvo que conserva publicaciones y mensajes que, según su versión, demostrarían faltas de respeto hacia ella, y afirmó haber recibido llamadas que calificó de extrañas y amenazantes, aunque no presentó pruebas públicas de esas comunicaciones ni identificó a los responsables.

También cuestionó algunos aspectos de la imagen pública de Torpoco durante sus presentaciones: para ella, un intérprete debe mantener una conducta respetuosa frente al público, y mencionó como referentes a Celia Cruz, La India, Yolanda Rivera y otras exponentes de la salsa.

Lo único seguro es que esto ya no se arregla con un comentario en Facebook. ¿Ustedes creen que una carta notarial calma algo en la salsa peruana?