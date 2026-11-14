Karen Dejo le dejó un comentario a Paul Michael y los fans ya especulan con su corazón

Espectáculos

Paul Michael está disfrutando al máximo su ingreso a Esto es guerra y se nota. Desde que se sumó al reality, el ex de Pamela López se ha mostrado bastante activo en redes sociales y no pierde oportunidad de compartir videos junto a sus compañeros.

El Instagram oficial del programa compartió un video en el que Paul Michael aparece bailando junto a varias de sus compañeras del reality. En las imágenes también se ven Raysa Ortiz, Karen Dejo, Melissa Loza y Mapi Westphalen, que se sumaron al momento detrás de cámaras.

Pero el video no pasó desapercibido por el comentario de Karen Dejo, que le dejó un mensaje al combatiente con una descripción bastante peculiar de su personalidad: “El galán más florero, yo creo que vas a campeonar”, escribió, y lo acompañó con emojis que le dieron un tono bromista.

Nuestra lectura: si Karen lo llama florero y encima le augura que va a campeonar, el mensaje va con cariño pero con pulla incluida. Porque “florero” no suena a piropo, y menos pegado a un “yo creo que vas a campeonar”.

El comentario no tardó en llamar la atención de los seguidores, que reaccionaron a su descripción del ex de Pamela López y comenzaron a preguntarse sobre su situación sentimental. La frase abrió espacio para las bromas y las especulaciones entre los usuarios, que quisieron saber con quién podría terminar Paul Michael.

Por ahora el comentario de Karen parece parte de esa misma dinámica. Igual no faltaron los seguidores que le quisieron encontrar una segunda lectura, porque acá un emoji nunca es solo un emoji.

Y así, Paul Michael se sumó al programa, se puso a bailar en los camerinos y salió con una descripción nueva. Si eso no es debutar con estilo, no sabemos qué es.

Nos queda una duda: cuando Karen dice que va a campeonar, ¿es en Esto es guerra o en ser el galán más florero? Ustedes decidan.