Espectáculos

Santiago Salinas no se quedó callado y encaró a Mathías Brivio y Katia Palma por los comentarios que hicieron durante una competencia en ‘Esto es Guerra: Desafío 14’. El participante se sintió ridiculizado mientras intentaba completar un circuito físico el miércoles 25 de noviembre, justo después de haber retomado las actividades tras pasar por una lesión.

La chispa saltó durante una prueba donde Salinas, representando a los Combatientes, se medía contra Leandro Cabello. Mientras el joven avanzaba con dificultad, Brivio empezó a alentarlo al notar que su rival le llevaba ventaja. El presentador le dijo: “Bien, Santiago, falta un par de saquitos más. ¡Vamos! Ya estás ahí. Acelera para que toques la campana. ¡Corre!”. A esto se sumó Katia Palma, quien le comentó que tomara aire para poder tocar la campana.

El reclamo en vivo

Aunque el intercambio ocurrió durante la acción, Santiago esperó a que Leandro Cabello terminara de celebrar su victoria para pedir el micrófono y soltar todo lo que pensaba. El integrante de los Combatientes dejó claro que él sí se esfuerza y cuestionó la ética de los conductores al burlarse de alguien que recién regresaba al programa tras una lesión.

“Mathi y Katia, si les hace chiste burlarse de una persona que está recién entrando al programa nuevamente después de una lesión, qué buenos conductores del programa son”, lanzó Salinas frente a las cámaras. Para él, las intervenciones no fueron ánimos, sino una actitud burlona que le resultó incómoda.

La respuesta de Katia Palma

Katia Palma no aceptó la crítica y negó haberse reído del competidor. En lugar de asumir la responsabilidad, la conductora lanzó la pelota a su compañero de conducción, asegurando que el que se había reído era el propio conductor y le sugirió a Santiago que hablara con él. Sin embargo, el joven insistió en que percibió la burla de ambos y sostuvo que, a pesar de todo, se siente orgulloso de haber enfrentado a Leandro aun estando lesionado.

El historial de lesiones y polémicas

La molestia de Santiago tiene un trasfondo: su reciente ausencia por salud. A través de sus redes sociales, el participante explicó que sufrió una lesión durante una jornada de competencia. Aunque los chequeos médicos descartaron complicaciones mayores, tuvo que cumplir con un periodo de reposo y rehabilitación para recuperarse al 100% y rendir al máximo en la competencia. En su publicación escribió que el día jueves tuvo una lesión que describió como poco grave y que, gracias a Dios, todo salió bien tras los exámenes.

Este roce con los conductores es solo un episodio más de su paso por el programa. A inicios de noviembre, Salinas ya había utilizado el react del programa para pedir disculpas públicas por una conducta que calificó como antideportiva y que derivó en una suspensión antes de su regreso.

Santiago Salinas es hijo del actor mexicano Jorge Salinas, reconocido en América Latina por protagonizar novelas de Televisa como La que no podía amar y Mi corazón es tuyo. Al final, aunque el intercambio con Brivio y Palma fue intenso, la situación no pasó a mayores dentro de la emisión del miércoles.

¿Se pasaron los conductores con el chiste o Santiago está demasiado sensible por la lesión?