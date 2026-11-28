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Marcelo Tinelli blanqueó hace pocos días su nuevo romance con Ágata Lescano. Aunque el conductor ya conocía a la mujer desde hace varios años, el vínculo amoroso comenzó recientemente. Ante esta noticia, Milett Figueroa, su expareja, decidió romper el silencio sobre el tema durante su participación en el podcast Sin + que decir.

La modelo peruana fue tajante al decir que evita enterarse de la vida sentimental de Tinelli. Según Figueroa, cuando una relación termina, lo primero que se debe hacer es aplicar el "contacto cero". Explicó que prefiere no enfocarse en personas que ya no forman parte de su vida para no alimentarse de situaciones pasadas y aseguró que su decisión actual es centrarse en ella misma.

Sobre el final de su historia de amor, Milett dejó claro que ella fue quien puso el punto final. Afirmó: "Yo ya solté, por eso terminé la relación". También destacó que el cierre de ese vínculo se dio con el mismo respeto con el que comenzó la historia.

Además, la modelo reveló que, antes de separarse definitivamente, tuvo una conversación con Marcelo en la que pudieron abordar temas pendientes. Para ello, el conductor viajó hasta Perú, donde pudieron conversar sobre las cosas que habían quedado por aclarar.

En una línea similar, según reportó Trome.com, Milett rompió en llanto al recordar los momentos difíciles que vivió en Argentina, especialmente por los ataques que recibió y que también alcanzaron a su madre. La modelo contó que, en esos momentos, Tinelli le aconsejaba que "no le des bola" a las críticas, una actitud que fue cuestionada por María Pía Copello en el mismo podcast, quien consideró que el argentino debió defender a su pareja y a la relación.

Asimismo, Trome.com indicó que Figueroa recordó un enfrentamiento en el programa argentino SQP, donde la conductora Ximena Capristo la acusó de quedarse con vestidos de diseñadores, algo que Milett rechazó firmemente. Por su parte, Willax mencionó que la prensa de entretenimiento de Argentina ha resaltado la belleza de Ágata Lescano, quien es personal trainer, lo que generó comparaciones con la modelo peruana.

Finalmente, Milett sostuvo que no reniega de lo que vivió con Tinelli y que hubo mucho amor, pero que la etapa se cerró conversando como personas adultas y con honestidad. Según Willax, la artista remarcó que ya no quiere seguir hablando del tema porque esa persona ya no pertenece a su vida.