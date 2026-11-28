Espectáculos

Parece que tenemos un nuevo triángulo amoroso en el aire. Angello Naranjo, el sobrino de Patricio Parodi, soltó la bomba y confesó que Mapi Westphalen es su crush. El competidor de Esto Es Guerra Desafío 14 admitió que no se cierra al amor y que, aunque Mapi aún no lo sabe, pronto se enterará de que le gusta.

Lo más fuerte es que Angello se siente listo para rescatar a Mapi de lo que él llama un "círculo vicioso", refiriéndose al vínculo entre ella, Paul Michael y Raysa Ortiz. Según él, siente que Paul no la está valorando y él está más que dispuesto a hacer lo contrario, siempre y cuando ella le dé el visto bueno. Eso sí, tiene su duda: no sabe si Mapi lo verá como alguien demasiado joven.

Por su parte, Paul Michael reaccionó con total tranquilidad. El salsero confirmó que ya sabía que Angello sentía cosas por Mapi y que el chico se lo había comentado. Para Paul, que Mapi sea el crush de Angello es algo normal porque la considera una buena amiga, al igual que a Raysa, y añadió que Mapi es una chica muy hermosa.

Cuando le preguntaron si le daría la bendición a la pareja, Paul Michael no se lo pensó dos veces y dijo que siempre hay que darla, dejando claro que él no tiene nada que ver en el asunto ya que solo es amigo de la guerrera.

La verdad es que Angello entró con todo y Paul Michael se lo puso fácil. ¿Será que Mapi se anima o terminará mandando al chico a la zona de amigos?