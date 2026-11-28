Estilo de vida

Tener el celular lleno de aplicaciones de streaming y redes sociales es lo normal, pero ya es hora de dejar un espacio para el fitness. Ya sea que quieras empezar a ejercitarte desde cero o que busques una forma más divertida de mantenerte activo, existen aplicaciones que facilitan el día a día. Lo mejor de todo es que no es obligatorio pagar una membresía de gimnasio ni tener el equipo más avanzado para empezar a ver resultados.

Entrenamientos en casa y running

Para quienes quieren entrenar en casa pero no tienen idea de por dónde empezar, Nike Training Club es una opción potente. Esta app ofrece entrenamientos que incluyen fortalecimiento, HIIT, yoga y ejercicios de movilidad. Lo bacán es que puedes elegir lo que más te acomode y organizar tu sesión según el tiempo y el espacio que tengas disponible en ese momento. Es ideal si quieres explorar diferentes tipos de ejercicios sin tener que amarrarte a un solo programa rígido.

Por otro lado, si correr es tu manera de escapar de la rutina diaria, Nike Run Club puede convertirse en tu nuevo compañero de trote. La aplicación se encarga de registrar tus rutas y monitorear tu rendimiento. Además, cuenta con guía por audio y programas diseñados para diferentes niveles. No importa si te estás preparando para tu primera carrera o si lo que buscas es mejorar tu resistencia; la app te da el empujón necesario para salir por la puerta y empezar a correr.

Experiencias sociales y videos guiados

Para los que aman el running, el ciclismo o cualquier actividad al aire libre, Strava es la herramienta clave porque combina el registro del ejercicio con una experiencia social. Aquí puedes seguir tus rutas, compartir tus actividades y chequear el desempeño de tu grupo de amigos. Así, el ejercicio se vuelve una forma más de conectar con personas que tienen tus mismos intereses. Eso sí, hay que tener claro que el rendimiento de los demás no tiene por qué ser una medida de comparación personal.

Si el tiempo te gana y no alcanzas a ir al gimnasio, FitOn es la solución práctica. Ofrece entrenamientos en video con opciones de cardio, pilates, yoga y rutinas de fortalecimiento. Te permite probar diversos tipos de ejercicio y seguir programas guiados para encontrar el que mejor se adapte a tu estado de ánimo. Es la opción perfecta para meter un poco de movimiento en tu agenda sin complicaciones de organización.

Control de pesas y rutina personal

Para los que prefieren los fierros y los entrenamientos intensos en el gimnasio, Hevy es la app ideal para organizar el workout. Te permite registrar cada ejercicio, los sets, las repeticiones y los kilos levantados, dándote una imagen clara de tu progreso real. Así evitas el estrés de intentar recordar qué hiciste en la sesión anterior, ya que tienes toda la información concentrada en el celular.

No hace falta descargar las cinco aplicaciones para cambiar la rutina. Lo ideal es empezar con la que mejor se ajuste a tu estilo de vida, probar sus funciones y ver si realmente te ayuda a mantenerte activo. Es importante revisar qué funciones son gratuitas y cuáles requieren una suscripción paga. Al final, lo más importante es encontrar una forma de ejercicio que disfrutes y darte el tiempo necesario para crear tu propia rutina. El fitness no tiene por qué ser una obligación más en tu lista de pendientes; puede ser el break que necesitas en medio del día.

¿Cuál de todas estas te convence más para dejar de poner excusas?