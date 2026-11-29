Espectáculos

Gianella Neyra y Renato Nonajulca se pusieron el chip de productores para traer al Teatro NOS ‘El Museo de los Deseos’. Esta obra teatral y musical, dirigida por Raúl Zuazo, llega con una temporada súper corta de solo cuatro funciones y un repertorio navideño que se interpretará totalmente en vivo. El proyecto es una apuesta conjunta entre Más Teatro y el Teatro NOS, buscando que las familias vivan una experiencia que mezcle la fantasía con la narrativa típica de la Navidad.

Gianella Neyra, quien es actriz y modelo, se ha vuelto una máquina de producir. Para ella, este 2026 ha sido el periodo más prolífico de su carrera detrás de cámaras. Empezó este camino en 2021 junto a Magdyel Ugaz, porque decidieron dejar de esperar que otros les dieran proyectos y empezaron a desarrollar sus propias historias. Desde entonces, ha armado alianzas con gente como Ani Alva Helfer en el cine y con el mismo Renato Nonajulca en el teatro.

Este año ha estado a mil. Antes de este musical, produjo ‘Una semana nada más’ en el Teatro Claretiano con Magdyel Ugaz, y también ‘Flores en las nubes’, una comedia dramática donde ella misma protagonizó junto a Carlos Carlín en el Teatro NOS. En el cine, su recorrido incluye las películas ‘Medias Hermanas’ y ‘Soltera, Casada, Viuda y Divorciada’, película que, por cierto, se llevó los premios Luces a mejor película y mejor actriz en 2024.

El misterio del museo oculto

La historia, escrita y dirigida por Raúl Zuazo, se desarrolla en un museo escondido que queda fuera del tiempo y que solo abre sus puertas una noche al año. Es el lugar donde se guardan todos esos deseos que la gente suele olvidar por la rutina del día a día. En medio de este escenario, un niño y una mujer llegan al recinto y descubren que cada deseo guardado tiene su propia historia. Para recorrer las salas del museo, ambos son guiados por cuatro personajes que funcionan como guardianes, atravesando situaciones llenas de sorpresa y emoción.

Música en vivo y elenco estelar

El despliegue musical está a cargo de Diego Dibos en la dirección. La idea es que el teatro y el concierto se fusionen en una misma puesta en escena, donde la música sea parte directa de la narración. El repertorio incluye temas conocidos como ‘Ya llegó la Navidad’, ‘Los ángeles del cielo’, ‘Aleluya’ y ‘Navidad en la tierra y el mar’, además del clásico ‘Que canten los niños’.

Para darle vida a esta historia, han armado un elenco potente. En la obra participan Gisela Ponce de León, quien es actriz y cantante con trayectoria en musicales como Mama Mia; Érika Villalobos, Cielo Torres, Renato Bonifaz, Thiago Vernal y Gaetano Rivero.

Agéndalo: funciones y entradas

Si quieren ir, no se duerman porque la temporada es brevísima. Las funciones serán del jueves 17 al domingo 20 de diciembre en el Teatro NOS, que queda en la avenida Camino Real 1037, en San Isidro. El horario para el jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de diciembre es a las 8:00 p.m. Para el cierre, el domingo 20 de diciembre, la función empieza a las 7:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

La verdad es que Gianella no descansa y nos deja la vara alta con este cierre de año. ¿Ustedes se animarían a visitar un museo de deseos olvidados o prefieren quedarse con los clásicos de siempre?