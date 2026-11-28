Espectáculos

Onelia Molina no se guardó nada y dejó claro que está bastante molesta con Patricio Parodi. Todo el caos empezó el 23 de noviembre, cuando el Tribunal de Esto es Guerra mandó a sentencia a Onelia y a Leandro Cabello. ¿La razón? Un movimiento arriesgadísimo de Parodi, quien apostó los 9 mil puntos de su equipo mientras defendía su competencia ante el reclamo de Pancho Rodríguez.

La producción no aceptó quitarle todos los puntos a los guerreros, pero el castigo cayó sobre dos de sus compañeros. Onelia no pudo disimular su furia cuando le entregaron el uniforme anaranjado, y más tarde le soltó al equipo de 'Más Espectáculos' que el capitán no la defendió cuando la pusieron en zona de riesgo.

¿Nueva capitana en camino?

Entre tanta tensión, surgió la pregunta prohibida: ¿quiere Onelia tomar el mando? La modelo se mostró más que dispuesta a aceptar el reto. "O sea, soy una mujer de retos y si me ponen la banda, yo lo haría muy bien", soltó sin filtros. Según ella, siempre está pendiente de su equipo y le importa ganar, por lo que no le diría que no a esa oportunidad.

Momentos de tensión fuera de la competencia

Pero no todo ha sido drama por los puntos. Onelia también recordó en EEG El React lo que se vivió durante el sismo de 6.7 ocurrido el 20 de junio, el cual tuvo su epicentro en el departamento de Junín. La competidora contó que la producción ayudó a evacuar a todo el público asistente al programa durante el fuerte movimiento telúrico.

Sobre su reacción, Onelia explicó que no se asustó porque en Arequipa hay varios sismos y siente que reaccionó de buena manera. De hecho, ayudó a que la gente salga y se enfocó en dar serenidad a los niños de colegio que estaban presentes. Al final, aseguró que todo salió bien, no se cayó nada y el lugar quedó intacto.