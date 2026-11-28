Espectáculos

Melanie Martínez se pronunció sobre el presunto embarazo de Karla Tarazona. La cantante reaccionó después de observar un video donde la conductora de radio y televisión aparece bailando y deja ver que su abdomen está un poco abultado, lo que sugiere que podría estar en los primeros meses de la dulce espera.

Aunque Martínez ha decidido no seguir enganchada en conflictos verbales con la pareja de Christian Domínguez, no pudo evitar el sarcasmo ante las imágenes de Tarazona. "No es mi cuerpo, no es mi vida, cada quien con lo suyo", manifestó la artista en Amor y Fuego. Además, añadió que se preocuparía si ella misma saliera embarazada en esta etapa de su vida.

Tensiones familiares y rupturas

Melanie, mamá de Camila Domínguez, no tiene un buen vínculo ni con la actual pareja del hombre, ni con su ex, Pamela Franco. En el caso de la cantante de cumbia, se distanció de ella sin dar detalles, aunque en su momento ambas se mostraron felices e incluso grabaron un videoclip.

Recién tras varios meses, Melanie Martínez dejó entrever las razones detrás de la ruptura de esa amistad. Explicó que ya no hablan desde lo último que sucedió y que hubo un distanciamiento completo.

Según la artista, este alejamiento está bien porque al final cada una tiene una línea de vida completamente distinta. Martínez concluyó que "cada una ya tiene que abrirse y ver sus cosas por sí misma".

La actitud de Melanie deja claro que prefiere mantener su distancia de los dramas ajenos, aunque le guste soltar un comentario ácido de vez en cuando. ¿Será que algún día se reconcilien todas o ya es un camino sin retorno?