Espectáculos

El cumpleaños de Korina Rivadeneira se convirtió en el centro de atención de la farándula peruana. En plena polémica por su separación de Mario Hart y la difusión de imágenes junto al actor argentino Nacho Di Marco, la modelo vivió una celebración marcada por una visita inesperada que dejó a todos boquiabiertos: los padres de su expareja se hicieron presentes para saludarla por su onomástico.

La situación es bastante curiosa porque este gesto de cariño ocurrió justo después de que se filtraran las imágenes del reciente ampay de la actriz. El momento llamó la atención de los seguidores del espectáculo, ya que los padres del piloto decidieron acercarse y compartir un momento especial con quien fue su nuera, demostrando que, a pesar de que la pareja ya no está junta, el vínculo con la modelo sigue siendo cordial.

Un cumpleaños con ausencias y sorpresas

La celebración contó con la participación de los hijos pequeños de Korina y su madre, quienes acompañaron a la venezolana en su día. El momento más comentado fue cuando los progenitores de Mario Hart, aunque se encontraban en lugares diferentes del evento, se acercaron ambos hasta la mesa donde estaba la torta para cantarle el tradicional cumpleaños feliz. Korina recibió el saludo con una sonrisa, dejando claro que la relación con sus exsuegros se mantiene en buenos términos.

Sin embargo, no todo fue armonía familiar. El detalle que más ruido generó entre los asistentes y el público fue la ausencia total de Mario Hart en la reunión. Mientras sus padres sí se tomaron el tiempo de saludar a la modelo y compartir unos minutos con ella, el corredor de autos no apareció en la fiesta. Hasta el momento, no se conocen los motivos exactos por los cuales el piloto decidió no asistir al evento de su expareja.

El detonante: el ampay con Nacho Di Marco

Todo este revuelo ocurre tras la difusión de imágenes en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde se vio a Korina Rivadeneira llegando durante la noche al edificio donde vive el actor argentino Nacho Di Marco. Las cámaras captaron el ingreso de la camioneta de la modelo al estacionamiento privado del inmueble y, posteriormente, registraron el momento en que abandonó el lugar a la mañana siguiente.

Ante la presión de la prensa, Nacho Di Marco fue abordado por los reporteros del programa. El actor negó haber pasado la noche a solas con Korina, aclarando que ambos llegaron al edificio acompañados por una amiga en común. No obstante, cuando le preguntaron si existía la posibilidad de que surgiera una relación sentimental entre él y la modelo, el argentino dejó la puerta abierta al responder: “Nunca digas nunca”.

La reacción de Mario Hart

Por su parte, Mario Hart tuvo que enfrentar las preguntas de los reporteros de espectáculos sobre el ampay de su expareja. Lejos de mostrarse molesto o reclamar, el piloto mantuvo una postura comprensiva. Hart señaló que Korina Rivadeneira es ahora una mujer soltera y que, por lo tanto, tiene plena libertad para rehacer su vida sentimental como ella prefiera.

Además, el corredor de autos manifestó que le desea lo mejor a la modelo en caso de que decida comenzar una nueva relación amorosa. Así, mientras el piloto se mantiene al margen de la celebración y apoya la libertad de su ex, sus padres prefieren mantener el afecto y la cercanía con Korina, creando un contraste bastante llamativo en medio de todo este drama.

La verdad, qué maduros los padres de Mario, pero que el piloto no haya ido al cumple mientras sus papás sí, ¡está muy fuerte!