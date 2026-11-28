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Magaly Medina puso la lupa sobre Francho Sierra Alta y no tuvo piedad con su reciente pronunciamiento en redes sociales. La conductora cuestionó duramente que el influencer haya decidido publicar un comunicado recién ahora, después de haber sido blanco de burlas y críticas durante la presentación del programa de streaming argentino Luzu TV, un evento donde se reunieron miles de personas.

Para Medina, el momento en que Sierra Alta decidió pedir disculpas y aclarar las cosas fue totalmente equivocado. La conductora analizó el mensaje compartido por el influencer en sus historias de Instagram y dejó claro que la oportunidad ya había pasado, señalando que el comunicado llega solo después de que él fuera expuesto y cuestionado frente a una multitud.

El cuento del yate y la tardanza

El contexto de este drama viene de hace tiempo. Francho Sierra Alta se volvió un tema mediático a inicios de año, cuando fue captado en un ampay en un yate junto a Mario Irivarren y Said Palao. Ese incidente generó una ola de comentarios y repercusiones, especialmente en los círculos de Esto es guerra, pero el influencer decidió guardar silencio durante meses.

En su programa del 25 de noviembre, Magaly Medina recordó que el ampay ocurrió en marzo y que, desde entonces, Sierra Alta tuvo todo el tiempo del mundo para dar la cara. La conductora enumeró los meses transcurridos —marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre— para resaltar que tuvo tiempo de sobra para hacer un desmentido o un comunicado público, pero no lo hizo.

Críticas a su reacción como esposo

Pero el ataque de Medina no se quedó solo en el calendario. La conductora también cuestionó la actitud de Francho Sierra Alta durante el evento de streaming, específicamente sobre cómo reaccionó cuando su esposa también fue blanco de gritos y agravios por parte del público. Según Magaly, el influencer no mostró una reacción firme ni valiente en ese instante, algo que ella considera irreemplazable con un texto escrito posteriormente.

Medina sostuvo que la espontaneidad y el actuar en el momento son cosas que no se pueden simular. Para ella, intentar corregir una imagen ya proyectada con un comunicado es una tarea muy difícil, ya que lo que no nació de forma natural en el momento del conflicto deja una marca que no se borra fácilmente con palabras en Instagram.

La privacidad frente al escrutinio

En su comunicado, Sierra Alta mencionó que él y su esposa habían optado por mantener sus asuntos de pareja en privado y que seguirán compartiendo momentos juntos a pesar de los ataques recientes. Si bien Medina comentó que respeta esa decisión de privacidad, fue enfática en que espera que, si vuelve a enfrentar una situación similar, tenga la valentía de afrontarla mejor en vivo.

La conductora concluyó que las palabras escritas no siempre reflejan sentimientos sinceros y que la verdadera prueba del carácter de una persona ocurre cuando enfrenta una situación incómoda en tiempo real. Para Magaly, la naturalidad y la valentía son aspectos que no se pueden fingir, y que lo que uno hace en el instante es lo que realmente revela quién es la persona.

¿Y tú qué dices? ¿Crees que un comunicado puede borrar una mala reacción en vivo o ya es muy tarde para Francho?