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Susan Villanueva confesó que le apena estar distanciada de su padre, el humorista Pablo Villanueva, conocido como Melcochita. Según contó, no tienen ningún tipo de comunicación desde hace varias semanas, a pesar de que antes hablaban a diario.

Para Susan, el punto de quiebre en la relación ocurrió cuando su padre y su pareja, Heydi, supuestamente se amistaron con Monserrat Seminario, y por las cosas que dijeron. Susan mencionó que antes también hablaba con Heydi, pero que las cosas cambiaron a raíz de eso.

Según Susan, el humorista tampoco se habla con ninguno de sus hijos mayores. Sobre el comportamiento de Melcochita, Susan fue tajante al decir que su papá está viviendo una luna de miel y que, cuando se encapricha con una mujer, "se olvida hasta de su apellido".

Además, aseguró que el cómico solo busca a sus hijos cuando necesita algo, cuando está en apuros o cuando sus parejas lo dejan. Por eso, Susan cree que solo queda esperar, ya que según ella, él siempre regresa.

Días atrás, Pablo Villanueva afirmó que no le fastidia que su hija haya sugerido que Monserrat Seminario estaría esperando un bebé de él. El humorista afirmó que no le interesa la vida de su expareja ni le fastidia lo que diga Susan, asegurando que ella está inventando cosas porque "le pagan por hacer esas cosas en TikTok". Melcochita concluyó que no le hace caso a lo que su hija dice y que esto no le incomoda para nada.