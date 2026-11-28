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Ignacio Baladán abrió su corazón sobre la relación que mantiene con la influenciadora colombiana Natalia Segura, conocida como La Segura. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el chef uruguayo respondió a un seguidor que quería saber si todavía sentía el mismo amor por ella que cuando recién empezaron su camino juntos.

Baladán fue súper claro al decir que los sentimientos no se quedan estáticos, sino que evolucionan con el paso del tiempo y que toda relación pasa por diversas etapas. Para él, el amor se transforma como cualquier otra cosa. Explicó que, aunque los primeros ocho meses suelen ser magníficos, después llegan los errores, y que el proceso consiste en llegar a amar esos mismos errores mientras la relación avanza.

Un amor basado en la admiración

El creador de contenido aseguró que, si bien sus sentimientos por Natalia Segura han cambiado con los años, esa transformación ha sido positiva y ha venido acompañada de una valoración mucho más profunda hacia su esposa. Para Baladán, lo fundamental para que una pareja se mantenga estable es que el amor cambie para bien, siempre manteniendo el respeto y la admiración mutua.

En sus palabras, el uruguayo dejó claro que admira a su esposa con todo su corazón, además de amarla y respetarla. Para él, estas cualidades son la base necesaria para afrontar las circunstancias que ponen a prueba la convivencia y el compromiso de una pareja, permitiendo que el vínculo se mantenga fuerte a pesar de las dificultades.

El difícil momento de salud de La Segura

Estas reflexiones llegan en un momento personal muy complejo para la pareja. Desde finales de octubre, La Segura ha estado enfrentando nuevas complicaciones relacionadas con un dolor crónico en la espalda que ha afectado seriamente su movilidad. La situación llegó a un punto crítico que requirió su traslado a una clínica en Medellín, luego de que experimentara una pérdida parcial de la movilidad desde la cintura hacia abajo.

Este cuadro médico es consecuencia de las secuelas de un atentado que sufrió el 23 de noviembre de 2013 en Cali, donde recibió tres impactos de bala que comprometieron su médula espinal y su columna vertebral. Desde aquel evento, la influenciadora ha lidiado con dificultades neurológicas y episodios de dolor crónico que han impactado su vida diaria, al punto de haber necesitado el uso de silla de ruedas en algunas etapas de su recuperación.

El camino hacia la recuperación en 2026

Durante el año 2026, las recaídas de salud han continuado. En abril, La Segura se sometió a un procedimiento para implantar un neuroestimulador que debía ayudarla a controlar el dolor; sin embargo, decidió retirarlo tiempo después porque no obtuvo los resultados que esperaba.

En su hospitalización más reciente, los estudios médicos revelaron alteraciones en la zona vertebral y detectaron la presencia de un pequeño fragmento metálico cerca de la columna. A pesar de este hallazgo, los especialistas determinaron que dicho fragmento no era el origen de sus molestias y, por lo tanto, desaconsejaron realizar una cirugía para extraerlo.

Como parte del tratamiento actual para intentar disminuir el dolor, se le realizaron bloqueos de columna. Asimismo, los médicos contemplaron la posibilidad de recurrir a una bomba intratecal en caso de que las intervenciones iniciales no funcionaran. En este escenario, las palabras de Ignacio Baladán dejaron ver la importancia que atribuye al acompañamiento, la admiración y el respeto dentro de su matrimonio.