Espectáculos

Pamela Franco se refirió al conflicto que mantiene con Pamela López y dejó la puerta abierta para resolver sus diferencias. En una entrevista para el programa “Arriba mi gente”, la cantante aseguró que no tendría inconvenientes en reunirse cara a cara con la expareja de Christian Cueva para solucionar sus problemas mediante una conciliación.

“Si la justicia quiere que yo me siente o que nos veamos para poder conciliar, la verdad estoy tranquila, no tengo ningún problema”, soltó la intérprete de ‘Dile la verdad’ sobre la posibilidad de conversar con López, quien ya se ha pronunciado varias veces sobre su relación con el futbolista.

La cantante dejó claro que no tiene ganas de seguir alimentando la polémica ni de prolongar las disputas y agresiones públicas. Según Franco, todo tiene un inicio y un final, y ella no tiene el afán de pelearse con nadie.

Sobre todo el ruido mediático, Pamela comentó que, si bien respeta la libertad de expresión y que cada quien piense distinto, no se puede normalizar el hecho de agredir a otros. Para ella, los insultos cruzan un límite donde se convierten en una agresión directa.

Finalmente, la artista señaló que se siente capaz de responder "al tú a tú" y que tiene los recursos para hacerlo, pero que en este momento de su vida prefiere concentrarse en trabajar y producir, evitando que los conflictos públicos interfieran en sus objetivos personales y profesionales.