Espectáculos

Imagínate entrar a un show y encontrarte a Carlos Alcántara y a la Tigresa del Oriente en el mismo escenario. Eso pasó el viernes 27 de noviembre en el Costa 21 de San Miguel, donde Ca7riel & Paco Amoroso presentaron su gira “Free Spirits World Tour”, que está en su cierre, con un despliegue de invitados peruanos que sorprendió al público.

La cosa se puso surrealista porque los artistas nacionales no solo subieron a saludar, sino que participaron en una puesta en escena donde interpretaron a “pacientes” de salud mental. Sí, le metieron todo el drama a la temática del show de los argentinos.

Pero la lista de invitados seguía creciendo. También aparecieron las actrices Gisela Ponce de León, Jely Reátegui y Merly Morello, además del streamer Pelao Good. Para cerrar con broche de oro, se sumaron Wendy Sulca y el periodista Javier Masías. Básicamente, fue un desfile de figuras peruanas sobre el escenario.

No todo fue fiesta en el evento. Minutos antes de que empezara el espectáculo, una menor de edad se desmayó. Según se presume, el incidente habría ocurrido luego de que la joven permaneciera varias horas esperando bajo el sol. Recibió atención de los equipos de primeros auxilios.

El concierto siguió su curso normal, aunque se mantenían las dudas sobre los accesos debido al mal estado de algunas vías de la Costa Verde. La presentación ocurre días después de que el dúo argentino tuviera una participación especial en el videojuego GTA VI.