Mónica Cabrejos: Andrea San Martín necesitaría ayuda profesional

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Mónica Cabrejos se pronunció sobre la delicada situación de Andrea San Martín, quien fue denunciada por un presunto maltrato contra su hija menor. La psicóloga y presentadora analizó el comportamiento de la exchica reality y no descartó la posibilidad de que Andrea esté repitiendo patrones de crianza de su propia infancia.

Según Cabrejos, antes se consideraban los castigos físicos como algo normal para corregir a los hijos, pero ahora sabemos que golpear a un menor no ayuda a su educación ni a su desarrollo emocional. Por eso, para Mónica, este caso debería ser una oportunidad para que Andrea busque orientación profesional y reciba terapia familiar. ¡Punto para Mónica ahí!

La psicóloga también señaló que el estrés de la maternidad, con las exigencias de criar a dos hijas, podría estar influyendo en el comportamiento de la modelo. Eso sí, Mónica Cabrejos aclaró que no cree que Andrea San Martín sea una mala madre, pero insistió en que es clave que reciba una evaluación psicológica y, si es necesario, psiquiátrica.

Sobre el caso, dijo: “Esto debe ser un llamado de atención para que Andrea vaya a terapia sistémica familia”. Y añadió: “De repente está desequilibrada y necesita ayuda psicológica y psiquiátrica”.