¡Madrugada de shippeo real! Shirley Arica y Mario Hart, juntos en depa

Espectáculos

El shippeo que venía calentando en redes parece haber pasado a la vida real: Shirley Arica y Mario Hart, ambos solteros y sin compromiso, fueron captados el pasado fin de semana por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en plena madrugada. Los famosos "urracos" de Magaly Medina los encontraron ingresando juntos a un departamento, dejando a Chollywood con la boca abierta y las redes explotando.

Según el informe detallado que la 'Urraca' mostró, la "modelo de bolsillo", el piloto de carreras y Luciana Roy estuvieron en una discoteca hasta eso de las tres de la mañana. Después de dejar a Luciana a las 4:00 a.m., Shirley Arica y Mario Hart siguieron solos. ¡Solitos! Las cámaras los vieron llegar al depa de la "chica realidad" alrededor de las 4:11 a.m. En las imágenes se ve a Mario, que también es conductor de 'Sin más que decir', junto a Arica, caminando hacia la entrada. Como todo un caballero, el expareja de Korina Rivadeneira le abrió la puerta a Shirley, pero justo en ese momento, volteó la cabeza y se dio cuenta de la presencia de los reporteros. ¡Ampay total!

La cosa no quedó ahí. Diez minutos después de entrar al condominio, Mario Hart salió y ya no se quedó. ¿Qué pasó en esos diez minutos? ¿Se dieron cuenta que no era el momento o simplemente el plan era solo dejarla? La cuestión es que este encuentro nocturno no pasó desapercibido, sobre todo porque este "shippeo" viene con historia y un coqueteo que, según Magaly Medina, se nota a leguas.

Hace no mucho, Shirley Arica entrevistó a Mario Hart para su canal de YouTube. Durante el encuentro, ambos hicieron parrilla y tuvieron una cena en la que terminaron brindando con vino. Mario le preguntó a Shirley por qué brindaban y ella respondió sin dudarlo ni un segundo: "Por nosotros". Después de esa declaración, ambos se dijeron frente a frente lo que les gustaba del otro. ¡Si eso no es gasolina para el shippeo, no sabemos qué lo es!

Magaly Medina opinó frente a cámaras que existiría química entre ellos y que hay una atracción que "se nota a leguas". Según ella, Shirley pierde la compostura más que Mario, quien se habría dado cuenta de que le gusta a ella. "A ella, Mario Hart le gusta", finalizó. Y, para ser honestos, ¿quién no ha estado en esa situación donde uno está más entusiasmado que el otro?

Este 'ampay' en la madrugada, ¿será la confirmación del romance o solo una noche de amigos que se extendió un poquito más de la cuenta? Lo que sí está claro es que el "Por nosotros" de YouTube ha tomado un nuevo significado. ¿Ustedes creen que este shippeo recién empieza o Magaly ya lo predijo todo?