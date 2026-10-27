Laura Bozzo, grave pero estable: ¿Qué dice Gabriel Soto de su millonaria deuda?

Espectáculos

La "Abogada de los pobres" se encuentra en la Ciudad de México, hospitalizada y, según los últimos reportes, grave pero estable. La situación es seria, pues la conductora peruana fue sometida a una cirugía de emergencia el 13 de octubre en Acapulco, Guerrero, antes de ser trasladada al Hospital General de México en la capital.

Aunque la familia no ha soltado prenda, el programa "Venga la Alegría" reveló, con documentos médicos en mano, que Laura Bozzo habría sufrido un choque séptico, además de ser diagnosticada con hipertensión pulmonar y, para colmo, permanece intubada.

En medio de esta preocupación por su salud, el actor Gabriel Soto no pudo evitar la pregunta del millón: ¿qué pasa con la millonaria indemnización que Laura le debe? Recordemos que Bozzo le tiene que pagar a Soto poco más de dos millones de pesos, luego de perder un proceso legal que duró años. Pero el actor negó que el pago fuera el motivo por el que la conductora permanece hospitalizada en un hospital público.

Soto dijo que él ya perdonó las declaraciones de Laura. "Eso es cosa de mi abogado, yo la perdono, desde el momento en que ella pidió perdón creo que ya se marcó lo que yo quería que era respeto entre los medios y nosotros como actores", soltó el actor en un encuentro con los medios, retomado por "Fama Plus". Ah, pero un perdón no quita lo otro, porque el billete sigue en manos de sus abogados. ¡Cosas de la vida! O de las leyes.

Todo este drama legal arrancó en 2020, cuando Laura Bozzo se fue con todo contra Irina Baeva y Gabriel Soto. La presentadora no se guardó nada al comentar el escándalo de una supuesta infidelidad de Soto en su matrimonio con Geraldine Bazán. Obvio, Gabriel y la actriz rusa no se quedaron de brazos cruzados y demandaron a la Bozzo por daño moral y difamación, argumentando que había echado por tierra su reputación. Después de años de batallas en los tribunales, Laura perdió un amparo definitivo y el fallo salió a favor de Gabriel Soto. Al final, Irina Baeva anunció que se retiraba del proceso tras llegar a acuerdos. La deuda, según el actor, queda en manos de sus abogados.