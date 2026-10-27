Nílver Huarac bendice el romance de Janet Barboza y Félix Moreno: “Espero consoliden su relación”

Espectáculos

Nílver Huarac, el popular “Rey Midas de la cumbia”, dejó a más de uno con la boca abierta al hablar sobre la relación de su expareja, Janet Barboza, con el arquitecto Félix Moreno. Lejos de la polémica, el productor musical ¡está más que prendido! con la posibilidad de que lleguen al altar.

Huarac contó que tiene una buena relación con el actual novio de la conductora. Es más, destacó las cualidades de Félix y aseguró que el arquitecto ya se ganó el cariño de todo su entorno familiar. Según Nílver, ambos comparten almuerzos, conversan sobre negocios y hasta tienen una amistad cercana.

Sobre Janet, dijo tenerla como amiga, compañera y socia. Nílver no solo respalda este romance, sino que quiere ver cómo afianzan su amor. Incluso, no pudo evitar bromear sobre la estabilidad sentimental que Janet podría encontrar al lado de Félix.

Dijo que Félix es un arquitecto familiar que está construyendo un núcleo, y expresó su deseo de que consoliden su relación. La cosa se puso más pícara cuando le preguntaron sobre un posible matrimonio, pues la conductora habría manifestado que le gustaría dar el gran paso.

Huarac bromeó con que, si Félix tiene dinero, ya es hora de que se anime. Y se ofreció a llevar la cola del vestido de Janet en una iglesia pueblerina, porque ella es una auténtica serrana, dijo entre risas.

Para cerrar con broche de oro, el productor también bromeó sobre el “amor verdadero” de Janet, recordándole la relación que tuvieron. Huarac bromeó con que ella ya tuvo su amor verdadero, y que ese era él, dejando claro que entre ellos hay una onda súper cordial. Así que ya saben, Nílver Huarac no solo da el visto bueno, y dejó abierta la posibilidad de acompañarlos en una eventual boda. Por ahora, la pareja no ha confirmado una fecha.