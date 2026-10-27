¡Mathías Brivio Perdió los Papeles en EEG! Un Lapo, Gritos y Disculpas en Vivo

Espectáculos

La adrenalina en 'Esto es guerra' siempre está al tope, pero esta vez, Mathías Brivio llevó la tensión a otro nivel. El conductor protagonizó un momento que nadie esperaba cuando perdió la paciencia con Paul Michael, el cantante y participante del programa, durante una de las pruebas más candentes del reality. La escena fue tan inesperada que dejó a todos en el estudio y a los televidentes con la boca abierta. Pero no crean que todo terminó en drama; Mathías no tardó en pedir disculpas frente a cámaras. ¡Aquí te desglosamos todo lo que pasó en este episodio que parece sacado de una novela!

El lapo viral: ¿se pasó Mathías o Paul estaba en otra galaxia?

El momento álgido llegó cuando Paul Michael se estaba enfrentando a Stefano Lloveras en un desafío que exigía máxima concentración. Pero, para Mathías Brivio, Paul parecía estar más concentrado en mirar al infinito que en la competencia. Mientras todos le gritaban que tocara la campana para dar fin a la prueba, Paul Michael se mantenía inmutable, ensimismado en lo que había ocurrido durante el duelo.

La desesperación se apoderó de Mathías Brivio, quien intentó de todo para que Paul reaccionara, incluso elevando la voz al máximo. Al ver que sus gritos no surtían efecto, el presentador tomó una decisión impulsiva: se acercó rápidamente al participante y le dio un "lapo" en el casco. ¡Sí, un lapo en el casco, en vivo y en directo! La frase "Paul termina, Paul termina" resonó justo antes del incidente que generó sorpresa entre los presentes. ¿Quién no se ha sentido así de exasperado alguna vez con alguien que no te hace caso?

Disculpas públicas y la verdadera razón del fastidio

Sin embargo, Mathías Brivio, como buen 'chibolo' que reconoce su error, no se hizo el loco y se disculpó casi de inmediato. Hizo una pausa en medio del programa para dirigirse a Paul y al público, explicando que se había dejado llevar por la presión. "Perdón. No, yo siempre me juego así con Paul en camerino... No. Mil disculpas, Paul. Le tengo que pedir disculpas, Paul", empezó el conductor, con un tono de arrepentimiento. Luego, añadió su justificación: "No debí desesperarme". ¡Una explicación que nos suena familiar a muchos, la verdad!

Pero la cosa no acabó con la disculpa en el set. Mathías se acercó personalmente a Paul Michael para expresarle sus disculpas y pedirle un abrazo. En ese momento señaló que estaba molesto porque consideraba que había existido una falta durante el enfrentamiento: "teníamos un reclamo y era clarísimo que había salido antes". ¡Así somos los peruanos, siempre defendiendo nuestro punto!

La autocrítica de Mathías: "Fue un desliz, pero divertido"

Más tarde, y ya con el 'roche' un poco más frío, Mathías Brivio volvió a tocar el tema durante una entrevista con el programa ‘Más Espectáculos’. Reconoció que la escena no debió suceder y que, aunque existe confianza y cariño entre ambos, eso no justificaba su reacción. "Fue un desliz, pero divertido", sostuvo el conductor.

Paul Michael: "Mathías siempre pierde los papeles"

Y, como era de esperarse, la versión del "afectado" no podía faltar. Paul Michael, lo explicó con humor. Según el cantante, la adrenalina de la competencia, sumada al casco que llevaba puesto, le impidió escuchar las indicaciones que le daban. Explicó que por la adrenalina se le tapan los oídos y que el casco no lo deja escuchar.

Paul, además, reafirmó su convicción de que había ganado el punto, pues, desde su perspectiva, Stefano Lloveras había "salido antes". Y sobre el lapo de Mathías y sus disculpas, ¡ni se inmutó! Dijo que no sabía por qué Mathías lo llamaba ni por qué le pedía disculpas, y que él seguía la corriente. Para rematar la faena, Paul Michael lanzó una frase lapidaria que ya es un clásico: "Mathías siempre pierde los papeles desde que he entrado". ¡Uy, Mathías, parece que tu fama te precede en el set de EEG!

Al final, este tenso episodio en 'Esto es guerra' se resolvió con disculpas por un lado y explicaciones con mucho humor por el otro. Una vez más, queda claro que en los realities peruanos, la intensidad está a flor de piel y cualquier cosa puede pasar. ¿Será que Mathías necesita unas clases de yoga o Paul un casco con mejores audífonos? ¡Saquen sus propias conclusiones!