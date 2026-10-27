Karen Dejo tiró la casa por la ventana por los 15 de Mía ¡y le cantó en vivo!

Espectáculos

Nuestra querida Karen Dejo, esa actriz y bailarina que siempre nos regala momentos icónicos en la televisión peruana, se lució como nunca en el quinceañero de su hija Mía Abanto Dejo. ¡Y ojo, que no fue una celebración cualquiera! Fue un fiestón de esos que marcan el calendario, lleno de detalles, emociones a flor de piel y hasta una que otra sorpresa que nos dejó con la boca abierta.

Un quinceañero de lujo con sello Dejo

La 'chica reality' no escatimó en nada para que su primogénita, fruto de su relación con el piloto Carlos Abanto, tuviera una noche realmente inolvidable. La fiesta, calificada de 'exclusiva', reunió a familiares, amigos y un sinfín de invitados en un ambiente preparado al milímetro para Mía. Las redes sociales de Karen, donde comparte su día a día como integrante de EEG, fueron el primer escaparate de este despliegue. Las imágenes que circularon mostraron una propuesta de vestimenta formal, con el negro como protagonista, dándole un toque súper elegante y chic al evento. Además, para que nadie se quedara quieto, hubo una presentación musical de una agrupación de salsa que puso la cuota de sabor y ritmo, asegurando que la pista no se vaciara en toda la noche. Nuestro 'amigo' Samuel Suárez, el ojo que todo lo ve en el mundo del espectáculo con su plataforma Instarándula, no tardó en compartir los pormenores. Gracias a él, pudimos sentirnos un poquito parte de la celebración y ver esos 'momentos especiales' que hicieron la diferencia.

Las palabras más sinceras de una madre (y una ausencia que no pasó desapercibida)

Pero, sin duda, el plato fuerte de la noche llegó cuando Karen Dejo tomó el micrófono. No fue un discurso cualquiera, fue una intervención emotiva, cargada de recuerdos y reflexiones que conmovieron a todos los presentes. La influencer abrió su corazón y le dedicó unas palabras a Mía, aprovechando la ocasión para expresarle cuánto ha significado su llegada a su vida. Karen nos llevó de vuelta a su propia historia familiar: contó que viene de una familia muy pequeña, un matriarcado en el que solo estaban su mamá y ella, y que les tocó luchar juntas para salir adelante. Esta experiencia marcó su forma de asumir la maternidad. La emoción era palpable mientras hablaba de su hija, dedicándole palabras de cariño y los mejores deseos para su futuro.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de Carlos Abanto, el padre de Mía y expareja de Karen. La propia Karen, con una franqueza admirable, se refirió a este tema. Dirigiéndose directamente a Mía, le explicó que, aunque su papá no estaba físicamente esa noche, el vínculo afectivo entre ellos sigue intacto. Karen, que creció sin una figura paterna, usó esa vivencia para decirle a Mía que sí tiene un papá que la ama mucho y que, aunque por cosas que pasan no estaba presente, también tendrá su momento especial con él. Un mensaje de puro amor y comprensión. La parte más sentimental del discurso llegó cuando Karen agradeció públicamente a Mía por haber llegado a su vida. Reconoció cómo la maternidad la transformó: “me enseñaste a ser madre”, manifestó emocionada, y le agradeció por haberla hecho mejor mujer, más paciente y más fuerte, y le deseó que cada día sonría y que el camino se le abra para realizarse como ser humano y como profesional. Fue un reconocimiento honesto de cómo Mía la ha convertido en una persona más completa y empoderada.

¡Karen Dejo, la estrella pop de la noche por un día!

Y para rematar una noche ya de por sí espectacular, Karen Dejo tenía guardada una 'sorpresa especial' que dejó a todos en shock. ¡Se puso en modo cantante y le dedicó una canción en vivo a Mía! Un gesto que sumó más puntos a la carga emotiva de la celebración y que, según el propio Samuel Suárez, “tomó por sorpresa a Mía”. El periodista de Instarándula compartió las imágenes de este momento único, destacando el valor de un regalo tan personal y lleno de significado. Suárez escribió que la madre le regaló esa canción con su voz en vivo, una sorpresa que Mía no esperaba, y las felicitó a ambas. No fue solo un número para entretener, sino una declaración de amor musical, que selló una noche donde el amor familiar fue el protagonista.

¿Qué tal ese quinceañero? Karen Dejo nos demuestra que cuando se trata de la familia, el corazón lo da todo y más. ¡A celebrar la vida siempre!