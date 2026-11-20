Espectáculos

Para tranquilidad de quienes ya estaban armando teorías en los comentarios: no hay drama. Samahara Lobatón aclaró por qué Renato Rossini Jr. casi no repostea ni comparte contenido junto a ella en su cuenta principal de Instagram, y la explicación es mucho menos novela de lo que se venía especulando.

Para ubicarnos rápido: ella es hija de Melissa Klug y mueve buena parte de su vida pública en plataformas digitales, mientras que él es modelo y exintegrante de EEG. Las redes suelen especular sobre la exposición pública de las parejas de la farándula peruana.

No es un desaire, es que no sube nada

Durante una entrevista en un programa digital, Samahara contó que la falta de publicaciones románticas no responde a ningún distanciamiento ni a una falta de interés hacia ella. Lo que pasa es que el modelo maneja sus plataformas de una manera muy distinta a la de otros creadores de contenido: mientras el resto vive pendiente de su perfil, él tiene toda su atención puesta en las transmisiones en vivo a través de otra red social, y deja de lado la actualización constante de su muro y de sus historias diarias.

Cuando le preguntaron directamente por qué evita replicar las publicaciones en las que aparecen los dos, ella fue enfática: él ni siquiera publica los aspectos más básicos de su rutina cotidiana. Entre risas, contó que es ella la que tiene que insistirle para que mantenga la cuenta activa y no pierda alcance frente al público.

Le pide, por ejemplo, que suba historias cuando va al gimnasio, aunque sea para que su Instagram tenga algo de algoritmo. Si depende de él, la cuenta se queda quieta.

Su atención está en las transmisiones en vivo

Sobre el enfoque laboral de su pareja, la creadora de contenido fue clara: "En verdad no está súper concentrado en Instagram, le está metiendo bastante punche a TikTok, a live". Ese es el formato donde está su atención, y por eso su muro quedó en segundo plano.

El desinterés por alimentar su perfil, agregó, alcanza incluso a las actividades más simples del día a día: no sube fotos de su rutina, y es ella la que le insiste con que publique su comida, que suba cuando cocina. Con eso descartó cualquier intención deliberada de ocultarla en el plano virtual.

La fotógrafa oficial de su perfil

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Lobatón reveló el trabajo detrás de cámaras que hace para nutrir el perfil de Rossini. No se queda en darle consejos sobre algoritmos: prácticamente asumió el papel de fotógrafa y asesora de imagen, y es la responsable de varias de las postales más comentadas de su galería.

Reveló, ante la sorpresa de los conductores del espacio, que ella le ha tomado todas las fotos de su feed con su propia cámara. Y cuando revisaron algunas de las imágenes publicadas por él, como una foto suya al aire libre, no solo confirmó que era de su autoría: también se dio el tiempo de destacar el resultado.

Su insistencia no es para salir juntos

Al cierre, la influencer reiteró que su insistencia para que él publique más contenido no busca necesariamente que aparezcan juntos en cada publicación. Su objetivo, dijo, es impulsar el crecimiento profesional de Rossini en internet y que sus redes se muevan, aparezca ella o no. Le repite que suba una foto, pues, y que en verdad les dé movimiento a sus cuentas.

Y ahí está el punto que varios pasaron por alto: acá nadie está escondiendo la relación ni fingiendo que no existe. Mientras Rossini sigue concentrado en sus transmisiones en vivo, la que sostiene el perfil, literalmente cámara en mano, es ella. ¿Le pedimos que al menos le acredite las fotos en la descripción?