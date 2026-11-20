Espectáculos

Tula Rodríguez puso en aprietos a María Pía Copello con una intervención inesperada, y la protagonista no fue ninguna de las dos: fue la maquilladora que trabaja con ambas.

Todo ocurrió durante la mañana, cuando Tula terminó de recibir los servicios de la maquilladora en su casa. Al verla frente al espejo, le preguntó si había desayunado después de cumplir con su trabajo. La respuesta le llamó la atención y quiso averiguar quién se había encargado de atenderla.

La conductora grabó el momento y le preguntó directo a la joven si le habían dado algo de comer. “¿has tomado desayuno? ¿quién te invitó?”, se le escucha decir, antes de nombrar a su colega y pedirle que no mintiera.

La maquilladora aseguró que sí había desayunado en la casa de María Pía, pero Tula no quedó convencida. Siguió con las preguntas hasta interpretar que su colega no le había ofrecido nada, ni antes ni después de sus servicios. “Eso quiere decir que no”, comentó.

Después contó, entre bromas, el motivo que le habrían dado: que viene el verano y la quieren regia. Le pidió a su colega, también en broma, aunque sea un pancito para la maquilladora. Para Tula, más allá de cualquier consideración, tiene que haber un gesto de cortesía con la persona que llega a hacer su trabajo, y hasta le alcanzó un par de ideas simples para que pueda comer durante su jornada: aunque sea una proteína, un huevo o un té. La cosa está dura, reconoció, pero igual.

Al final, Tula etiquetó a María Pía Copello en Instagram y acompañó el video con una frase que resumía todo su reclamo.

Eso sí, el episodio tuvo un tono divertido: ambas conductoras mantienen una buena relación y no se trató de una confrontación seria.

¿Y ustedes, cuando reciben a alguien que les arregla el look, le ofrecen su desayuno o la dejan posando en el espejo con el estómago vacío?