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Flor Polo, a la que todos le dicen Florcita, salió a contar su verdad. Lo hizo en una entrevista en exclusiva para América Hoy, después de la presunta agresión de Luiggi Yarasca en un hotel de Pachacámac, y ahí negó la versión que dio su ex sobre la caída de las escaleras y sobre las infidelidades, además de confirmar que va a tomar acciones legales.

Luiggi Yarasca es su expareja.

"No soy la primera persona que sufre maltrato"

Una de las preguntas fue por qué demoró tanto en poner la denuncia. Ella contestó que cree que no es la primera persona que sufre maltrato y que muchas veces da vergüenza ir a denunciar. Esta vez, dijo, se armó de valor: no quería denunciar porque sentía mucha vergüenza, se sentía mal y no podía creer lo que le estaba pasando. Fue su amiga Gisela la que le dio fuerzas. Por eso estaba en la clínica con medicamentos a la vena, y por eso llegó a las 2 y media de la madrugada a poner la denuncia y a las 4 de la mañana pasó por el médico legista.

También nombró a Paloma de la Guaracha, a Gisela Gastelú y a Alessandra Joaquín Rado, su amiga, la que la vio golpeada cuando llegó a su casa. Dijo que ellas han presenciado muchas cosas.

"Él me empujó y me caí"

Sobre lo que pasó esa noche, su versión es directa: él la empujó y ella cayó de las escaleras. En ese momento, contó, estaba en shock y no sabía cómo reaccionar, pero él, Luiggi Jesús Yarasca Martínez, sabe cómo pasaron las cosas. Por eso le dijo que está muerto para ella y que no quiere saber nada de él.

Flor contó que todo surgió porque él dice que ella había metido a una persona a la habitación. Que el señor estaba muy agresivo, y que cuando ella le dijo que no tenía absolutamente nada que ver con esa persona, él la ahorcó y la empujó a la cama. Que de ahí reaccionó, le pidió que se tranquilizara, y él se puso a empujarla y a jalonearla, hasta que en ese forcejeo la empujó y ella cayó rodando por las escaleras.

"Jamás, nunca"

Le preguntaron si le había sido infiel a Luiggi Yarasca en algún momento. Su respuesta fue tajante: nunca. Dijo que no entiende por qué él vivía con miedo y con temores cada vez que iban a un lugar, y que eso fue el detonante para decirle que no quería saber más de él y que quería terminar la relación. Según su versión, él la estaba enfermando diciéndole que metía personas a la habitación, cuando jamás en su vida ha metido a nadie.

La pelea, según lo que se contó en vivo, fue por celos: él empezó a celarla porque pensaba que Flor había hecho entrar a un chico a la habitación, y empezó a querer agredirla. En las imágenes se la ve yendo detrás de él para buscar solucionar las cosas.

Acciones legales contra Yarasca

Deysi contó que, después de una conversación muy seria con Florcita, se decidió tomar acciones legales contra Yarasca, porque no sería la primera vez que Polo es víctima de agresiones de parte de su expareja.

Sobre cómo está, dijo que se encuentra mal, que está con pastillas, con un chinchón en la frente y todo el cuerpo adolorido por los golpes de la caída por las escaleras. También aclaró que habló bastante con ella, pero que son cosas de mujeres y que no puede decir todo al aire: quien puede dar más detalles es Flor.

Sus hijos, su misa y su trabajo

Otra de las preguntas fue cómo hace para ver a sus hijos todas las mañanas después de lo que le ha pasado. Respondió que se arma de valor, que como ya está mejor está yendo a misa y compartiendo tiempo con sus pequeños, como siempre. Contó que su hijo, cuando ella estaba mal, le decía que le dolía el corazón verla así, pero que ella es fuerte por ellos.

También dijo que tiene que seguir trabajando y que no quiere que su mamá la vea mal, porque ver a una hija llorando por las cosas que le han pasado afecta mucho a una madre. Y que es fuerte.

Flor Polo dice que es fuerte.