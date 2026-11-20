Espectáculos

Janet Barboza cambió de libreto. En una emisión reciente de América Hoy, la conductora conocida por su estilo frontal y crítico con las figuras de la farándula local dejó de lado los cuestionamientos y se puso a llenar de elogios a Paul Michael. Sus compañeros de conducción y la audiencia se quedaron con la boca abierta.

El elogio cayó mientras en el programa analizaban una nota sobre el presente del exintegrante de Combinación de La Habana. Ahí Barboza aplaudió su evolución frente a cámaras y destacó tanto su desempeño televisivo actual como el crecimiento personal y profesional que, según ella, ha tenido en los últimos meses.

Para la 'Rulitos', todo se explica por una sola cosa: el carisma. "Cuando tienes carisma, que es algo que no se compra, no es algo que vas a buscarlo en un taller ni en una tienda", dijo en vivo. Su argumento es que el magnetismo personal es lo que permite conectar con el público apenas uno aparece en pantalla, y que a Paul Michael le basta con que una cámara lo enfoque para triunfar en EEG, el programa que calificó como el más visto de la televisión peruana.

La conductora también recordó de dónde viene. El ahora cantante y chico reality pasó de ser un rostro desconocido que trabajaba en el sector de la construcción, edificando casas y departamentos, a convertirse en una figura televisiva con proyección. Para Barboza, ese recorrido demuestra que el trabajo y el esfuerzo, sumados al carisma, le dan todo lo necesario para seguir triunfando.

Y se animó a mirar más allá de los realities de competencia: "A mí la verdad es que no me sorprendería que lo veamos en novelas o en series, porque es guapo, es joven, es carismático". Sus compañeros aprobaron la predicción.

Ojo, el respaldo tiene su historia. Paul Michael captó primero la atención mediática por su vínculo sentimental con Pamela López, y hoy —siempre según Barboza— se sostiene por mérito propio en uno de los espacios más sintonizados del país. Así sigue consolidando su presencia en la pantalla chica, ahora con respaldo dentro de los propios espacios de espectáculos que antes seguían sus pasos bajo la lupa de la polémica.

¿Le compras el pase directo a la ficción o crees que el carisma todavía tiene que rendir examen en pantalla?