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Hansell Riojas, capitán y líder de la defensa de Sport Boys, alzó la voz para pedir que Christian Cueva y Carlos Zambrano sigan vistiendo la camiseta rosada en 2027, el año en que el club del puerto celebra su centenario. Lo dijo sin rodeos en un programa deportivo por streaming, y no escondió el entusiasmo: "Sería espectacular que se puedan quedar".

El pedido del capitán

El defensor valoró el aporte que ambos futbolistas tuvieron en la recta final del Torneo Clausura 2026 y consideró que ese rendimiento justifica su permanencia. En la última parte del año, dijo, formaron un buen plantel y un buen equipo, y cada uno aportó lo necesario para mejorar.

Sobre el peso del momento institucional fue igual de directo: "el centenario para nosotros va a ser muy importante". Y aunque reconoció que la decisión final depende de factores que van más allá de su voluntad, dejó clara su postura.

La dirigencia, por su parte, ya inició gestiones concretas con los dos jugadores y reporta avances en las conversaciones. El gerente deportivo Mario Flores confirmó que el club mantuvo conversaciones con ambos y que les presentó propuestas formales para seguir en el Callao.

El caso de cada jugador

Christian Cueva llegó al conjunto rosado cedido por Juan Pablo II para el Clausura 2026, así que su continuidad depende de destrabar ese vínculo contractual. Flores confirmó que el mediocampista aceptó las condiciones presentadas por el club, pero que la operación solo se cerrará una vez que el propio jugador resuelva su situación con la institución dueña de su pase. Desde Juan Pablo II se ha manifestado disposición para dialogar y buscar un acuerdo.

Cueva, por su parte, expresó satisfacción por su paso por el Callao y por el respaldo que recibió de la hinchada rosada. Sus números lo acompañan: en 12 partidos disputados por la Liga 1 2026 acumuló 753 minutos, convirtió cuatro goles y entregó tres asistencias. En su etapa previa con Juan Pablo II había sumado 15 partidos, 878 minutos, dos goles y tres asistencias.

Carlos Zambrano tiene un camino más despejado hacia la renovación. El zaguero de 37 años arribó al club como jugador libre, lo que simplifica la negociación al no involucrar a un tercer club. La directiva y el defensor ya alcanzaron un entendimiento verbal para extender el vínculo durante todo el año del centenario, y Flores precisó que Zambrano tiene intención de quedarse y que cuenta con el respaldo del cuerpo técnico. Solo resta formalizar la firma del contrato.

Eso sí, el defensor cerró anticipadamente su participación en la Liga 1 tras sufrir un desgarro en el hombro en el empate 2-2 ante Universitario de Deportes. La lesión no requiere intervención quirúrgica y le demandará entre cuatro y seis semanas de recuperación. En términos estadísticos, disputó 22 partidos y acumuló 1.909 minutos en la temporada, con siete amonestaciones y una expulsión. El propio Zambrano reconoció que disfruta su etapa en el cuadro chalaco, aunque no ocultó que su deseo a largo plazo es cerrar la carrera en la Academia Cantolao.

El balance del Clausura y la hoja de ruta hacia 2027

Sport Boys cerró el Torneo Clausura con un empate 3-3 ante Comerciantes Unidos en Cutervo. El conjunto rosado llegó a ponerse 3-1 arriba en el marcador, pero no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo puntos en el cierre. La campaña dejó al equipo en el octavo lugar del Clausura con 27 unidades y en el undécimo puesto de la tabla acumulada con 43 puntos.

Entre los resultados más destacados de la temporada figuran los empates ante Alianza Lima y Universitario de Deportes, que mostraron la capacidad del equipo para medirse de igual a igual con los protagonistas del campeonato.

De cara a 2027, la estructura del plantel ya tiene algunos pilares definidos: Carlos Desio continuará en el banco, mientras que el lateral Oslimg Mora y el arquero Diego Melián tienen contrato en vigor. La dirigencia trabaja en sumar refuerzos que complementen esa base y que permitan al club competir a la altura de lo que exige un año tan significativo como el del centenario.

Con el capitán pidiendo que sus compañeros se queden y la dirigencia avanzando en las gestiones, el plantel del centenario rosado va tomando forma.