Espectáculos

Christian Domínguez se animó a compartir por primera vez un video junto a Rebeca Escribens durante el detrás de cámaras de América Hoy. El cantante de cumbia grabó cómo se lleva realmente con su compañera de conducción en pleno corte comercial, y con eso quiso desmentir los rumores de una posible rencilla entre ambos.

En las imágenes, los dos se ven riéndose, y seamos honestos: el detrás de cámaras siempre es más entretenido que el bloque. El cumbiambero escribió: "A reír, mañana un capítulo más", para dejar en claro que mantiene una buena relación con la actriz y conductora en medio de los rumores sobre un posible enfrentamiento.

Domínguez también decidió ser bueno con Baruj Ocharán y le brindó un mensaje por las fans que suelen emocionarse al pedirle fotos y a veces se sobrepasan. Le dijo que está haciendo bien, que evite, y que si hay un abrazo mejor con la mano atrás y sin tocar, porque la gente es mala. El consejo hizo que Rebeca Escribens estallara por la frescura de su compañero.

"¿Y tú eres un santo? No hiciste nada, ¿verdad?", le respondió la conductora, que además sacó a relucir que tiene un repertorio y diez años en América Espectáculos.

Domínguez reconoció que hace algunos años sí era más cariñoso con sus seguidoras, pero que ya no. Edson Dávila soltó entonces un comentario sobre Karla Tarazona: "Por respeto a tu esposa, Karla lo tiene amenazado".

El cumbiambero sorprendió a los seguidores de la cuenta de Instagram del programa al pedir disculpas públicas por alterar la línea del tiempo. En redes sociales se especula que, ahora que se casó y vive tranquilo, varias cosas cambiaron en el espectáculo.

Ante la pregunta de si cree que alteró la línea del tiempo, Domínguez respondió que tiene que aceptarlo y pedirle disculpas a toda la gente que está sufriendo y que de alguna manera ha alterado su vida. Aclaró que no fue su intención y que no puede decir otra cosa.

Nos queda la duda de si alguien le va a explicar qué significa alterar la línea del tiempo o si toca aceptarlo y ya.