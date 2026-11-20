Espectáculos

Jefferson Farfán sorprendió a su tío, Luis 'Cuto' Guadalupe, con una camioneta por sus 50 años. La 'Foquita' compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías del regalo y la publicación no tardó en remecer las redes sociales.

El regalo

Las imágenes son de una celebración nocturna en un amplio jardín. Ahí aparece la camioneta: una Ford Expedition blanca, versión Platinum, con un llamativo lazo dorado sobre el capó. 'Cuto' posó radiante, con su clásica sonrisa y el dedo índice en alto frente a su nueva adquisición, después se fundió en un emotivo abrazo con su sobrino y también posó junto a doña Charo en una postal llena de orgullo.

La dedicatoria

Lo que terminó de conmover a los seguidores de ambos fue el mensaje que acompañó las fotos. Farfán reveló que el obsequio era una promesa pendiente que le había hecho tiempo atrás: "Dicen que las promesas están para cumplirse, y hoy me toca cumplir una que te hice hace tiempo por tus 50 años".

En el mismo texto, Farfán destacó el papel fundamental que Guadalupe tuvo en su vida personal y profesional. Le agradeció los consejos y el respaldo que siempre le dio, en las buenas y en las malas, incluso en los momentos más complicados. Le dijo que le tocaba devolverle un poquito de todo lo que le ha dado, y que verlo feliz también es parte de su felicidad. Cerró con el hashtag #50añoscontigo.

Guadalupe es exdefensor de Universitario de Deportes. Más allá del valor del vehículo, lo que pesó en la publicación fue el gesto: un regalo que, según su sobrino, él había esperado y soñado.

Nuestra lectura: el lazo dorado es un montón y perfectamente innecesario, y justo por eso funciona. Entre el moño gigante y el texto largo, el post tiene todo lo que le pedimos a un buen momento familiar: emoción, foto y frase para guardar. Lo que queda no es la camioneta, sino la escena de un sobrino cumpliéndole una promesa guardada al tío que siempre estuvo. Nos encantaría decir que nos dio igual, pero nos ganó. ¿Y tú, ya sabes qué le vas a regalar a tu tío cuando cumpla 50?