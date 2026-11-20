Espectáculos

En 'Sin más que decir' decidieron convertir el amor en deporte de velocidad. Mario Hart le armó a Luciana Roy una dinámica en plena emisión: le mostró fotografías de pilotos solteros para que conozca a su nuevo posible pretendiente. El piloto se animó a hacer de Cupido después del ampay de Israel Dreyfus con una misteriosa joven.

Todo arrancó cuando Hart le preguntó a Roy si le interesaba conocer pilotos que estuvieran solteros. Sin perder tiempo, empezó a mostrarle imágenes de los candidatos mientras María Pía Copelo y Ethel Pozo les destacaban los atributos físicos, las profesiones y hasta las habilidades deportivas. Un catálogo con ficha técnica completa, pues.

Los primeros nombres que aparecieron fueron los corredores Ashley García y Andrés Martínez. Roy observó las fotografías con atención y no se guardó sus impresiones: reconoció que uno de ellos le pareció un chico guapo y simpático. La dinámica continuó con otros nombres del ambiente automovilístico, entre ellos Óscar Bravini Montes y Milan Edgar.

Ahí la conductora se puso coqueta y dejó entrever que le encanta la velocidad y que le encantaría experimentar actividades como el drift. Anotado.

Israel Dreyfus tampoco quedó fuera de las bromas, cómo iba a quedar. Pía, Ethel y Mario quisieron saber su reacción al ver que le estaban buscando un nuevo amor a Roy, pero el exchico reality solo optó por reír.

Y la búsqueda no se quedaría en el papel. Los conductores adelantaron que podría pasar de las fotografías a los encuentros en persona. Hart señaló que el sábado se desarrollará un evento automovilístico en el que Roy tendría la oportunidad de conocer personalmente a los candidatos que más le llamaron la atención. También bromearon con la posibilidad de que después de la presentación compartan y descubran con cuál de ellos hace más química. Incluso, podrían realizar un IRL para que el público siga el paso a paso de la búsqueda del nuevo galán de Luciana Roy.

Nuestra lectura: como dinámica de programa es un poquito invasiva, pero es la televisión que todos miramos sin admitirlo.

¿Le habrá gustado a Roy el resultado o se queda con que el drift es más confiable que el amor? Ustedes decidan. Nosotros ya tenemos nuestro favorito, pero eso sí, no lo vamos a decir.