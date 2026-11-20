Espectáculos

Jessica Newton ya explicó por qué dejó la dirección del Miss Grand Perú. La franquicia estuvo bajo su representación durante 11 años y ahora está a cargo de Luciana Fuster. Su versión es que la salida fue una movida de negocios y que está relacionada con las diferencias entre las organizaciones de Miss Grand International y Miss Universo. Ojo con un detalle: no dejó el Miss Perú, dejó el Miss Grand Perú, la franquicia que ella llevaba.

“Tuve que tomar una decisión comercial”, dijo la también directora del Miss Perú. Contó que se aleja con todo el cariño del mundo, que lamenta que existan estas fricciones aunque estas exceden a ella, y que tomó la decisión porque es una decisión corporativa.

Por qué la llamó una decisión de negocios

Su lectura es simple: esto es una plataforma de negocios y a veces hay circunstancias que obligan a decidir. Newton sostuvo que no es un secreto las fricciones que existen entre el dueño de Miss Grand y la plataforma de Miss Universo. Ahí, según ella, está la raíz de todo.

El nombre clave de esa ecuación es Nawat Itsaragrisil, propietario de Miss Grand International, que también ocupa cargos como director de franquicias de Miss Universo en seis países. Según Newton, esos países no van a poder participar este año en el certamen por las diferencias entre ambas organizaciones.

Su conclusión sigue esa lógica: si sus países no van a poder participar, es entendible que los directores de Miss Universo —más aún ella, que se define como la directora del año— tengan que tomar una decisión y alejarse de cualquier decisión de conflicto para Miss Universo. Nuestra lectura: cuando las dos organizaciones se pelean, quien dirige franquicias de una tiene que soltar las de la otra.

Cómo se dio la salida, paso a paso

El orden de los hechos lo armó ella misma. Antes de sus declaraciones publicó en sus redes sociales una imagen con el mensaje "Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz". Una seguidora le comentó que no había sido feliz con la franquicia del Miss Grand y con su presidente, Nawat Itsaragrisil. Newton le respondió que ella vive el presente y por eso siempre elige ser feliz.

Después publicó un comunicado para aclarar que la decisión se había tomado durante la última edición del certamen internacional, cuando la organización le consultó qué franquicias representaría en Perú. También explicó que esperó a que se anunciara a la nueva dirección antes de pronunciarse públicamente.

Quién queda al frente

A finales de octubre, Miss Grand International anunció a Luciana Fuster como la nueva responsable de la franquicia peruana. La modelo, que ganó el título de Miss Grand International en 2023, tendrá a su cargo la elección y la preparación de la representante nacional para la competencia internacional.

Fuster contó que recibió la propuesta directamente de la organización y que su conversación fue directamente con ellos. En redes sociales celebró la noticia, contó que lloraba de alegría y les agradeció por la oportunidad y por confiar en ella.

Lo que se dijeron las dos

Newton contó que mantuvo comunicación con Fuster después de que se anunciara su nombramiento. La modelo le escribió y ella le respondió con un mensaje de felicitación. Le dijo que estaba segura de que llevaría a su reina con el mismo cariño y compromiso con el que ella la llevó a la corona. “No entiendo cómo pasamos de eso a una controversia”, comentó después.

Dos directoras, una franquicia y una felicitación que terminó en lío. Queda clarísimo que el Miss Grand Perú cambió de manos, y que entre tanto trámite siempre se puede elegir ser feliz.