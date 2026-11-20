Espectáculos

La noche en Volverías con tu Ex 2 terminó cargada de insultos, tensión y un susto por un sismo que nadie esperaba. Después del término del Cara a Cara, Camila Nash y Austin Palao se alistaron para pasar la noche a solas en la Cabaña de las Tentaciones. El conflicto estalló justo antes de que entraran: Faloon Larraguibel, bailarina y conductora de televisión chilena, le lanzó una advertencia provocadora al modelo peruano antes de que ingresara al recinto junto a la ex Calle 7: "cuidado que te puede correr mano".

Lejos de dejarlo pasar, Nash reaccionó furiosa contra ella y le respondió con todo. La llamó payasa, le dijo que era mejor estar soltera que andar llorando como pendeja todo el día y la trató de insegura. También le advirtió que no jodiera, porque si seguía, Rai sería el próximo: la amenaza era involucrarse con su pareja dentro del encierro.

En defensa de su amiga intervino Noelia, que encaró a Nash a los gritos: le dijo que le daba alegría que se fuera de ahí y que era una pesada. Larraguibel se sumó al instante y repitió el mismo insulto varias veces.

En ese preciso instante, un temblor sacudió la casona y desató el pánico entre los participantes. Valentina Torres fue la más asustada: desesperada, le pidió ayuda a Nicolás Solabarrieta para salir de ahí, porque se quería ir afuera.

Minutos más tarde, cuando Nash y Palao ya conversaban en la intimidad de la Cabaña de las Tentaciones, Larraguibel volvió a la carga e incitó a Noelia a acercarse al exterior del lugar para seguir gritándole "fea". Noelia propuso decirle otra cosa, pero Faloon insistió en repetir esa palabra: era corta y fácil de entender a la distancia. Los dos escucharon los gritos desde adentro, y el peruano calificó la actitud como innecesaria.

Y sí, la pelea se llevó toda la atención, pero nosotros nos quedamos con Valentina Torres y su pedido de salir de ahí: en medio de tanto grito, su reacción es la de cualquiera. ¿Ustedes se aguantarían una noche así en la casona, o también pedirían la puerta?