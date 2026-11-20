Espectáculos

Andrés Roca Rey ya se encuentra en México. El diestro peruano, una de las máximas figuras del toreo mundial, llegó al país para la recta final de su temporada taurina y para reencontrarse con la afición mexicana.

La gira mexicana tiene cuatro compromisos en noviembre: viernes 20 en Monterrey, sábado 21 en Aguascalientes, domingo 22 en Guadalajara y sábado 28 en León.

Este miércoles, en la Ciudad de México, dedicó la jornada a atender a los medios nacionales. Dio varias entrevistas para compartir sus expectativas y promocionar esas cuatro fechas.

En los encuentros con la prensa se mostró feliz de estar de vuelta, con la ilusión a tope y con enormes ganas de volver a sentir el cariño de la afición mexicana, disfrutar de cada compromiso y hacer disfrutar al público en los tendidos.

Llega después de una temporada europea intensa y triunfal: 58 corridas, 116 orejas y seis rabos, con triunfos y salidas a hombros en escenarios emblemáticos de la tauromaquia como Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao, Valencia y distintas plazas francesas.

Con la entrega y el valor que lo han convertido en uno de los grandes protagonistas del toreo contemporáneo, Roca Rey se prepara para cerrar el año en México, una tierra con la que mantiene un vínculo especial y en la que espera protagonizar tardes de gran emoción.

El resto ya es cosa de la plaza: que hablen los tendidos.

¿Y nosotros? Ojalá el cambio de horario no le juegue una mala pasada. Cuatro plazas, cuatro ciudades y una sola pregunta: ¿alguien le avisa que el descanso también existe?