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Hillary Meza le regaló a Adriano Farfán el videojuego Grand Theft Auto VI, y el hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug no ocultó la emoción. El detalle lo compartió ella en sus historias de Instagram: una foto del televisor donde se veía el título del juego en la consola, justo cuando empezaba la descarga.

Adriano vio la publicación y la replicó en su propia cuenta con un agradecimiento cortito y contundente: "Gracias, amore. Es la mejor del mundo". Dos líneas le bastaron para dejar claro que el regalo le cayó como anillo al dedo, y sus seguidores fueron testigos del gesto.

Un regalo que no es cualquier cosa

Hay que decirlo: GTA VI es una de las entregas más comentadas de la industria de los videojuegos y arrastra una expectativa enorme entre sus fanáticos. Por eso el obsequio pesa distinto. No es un detalle bonito de enamorados: es el tipo de regalo que uno presume durante meses. Y ojo, sin exagerar: la sorpresa funcionó.

Lo que no se sabe es cómo se organizó todo. No dieron mayores detalles de cómo se organizó la sorpresa.

Antes fueron orquídeas

La pareja hizo pública su relación semanas atrás, cuando compartió fotografías juntos en sus redes sociales. Desde entonces, ambos han mostrado algunos momentos de esta etapa sentimental.

Y no es el primer gesto lindo que se cruzan. Días antes, Adriano había tenido un detalle romántico con Hillary: le regaló un arreglo de orquídeas. Ella compartió la imagen de las flores y agradeció el gesto con una publicación que su enamorado replicó. O sea, la cosa viene funcionando en las dos direcciones.

A eso se suma que Melissa Klug ha dejado comentarios positivos sobre Hillary, según lo mostrado en redes. Para cualquier enamorada, ese visto bueno vale bastante.

Entre orquídeas de un lado, un GTA VI del otro y una suegra que aprueba, la pareja va sumando puntos a su manera. Nosotros solo pedimos una cosa: que el próximo regalo también lo suban a historias, porque el chisme se disfruta completo. ¿Ustedes qué habrían regalado?