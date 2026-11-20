Espectáculos

La película peruana 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo' llegó a los cines, y en su preestreno del miércoles 11 de noviembre sus protagonistas Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara se sumaron a una iniciativa contra las burlas relacionadas con la menstruación.

La campaña se llama 'Sangrar es normal' y la impulsa la marca Nosotras. Para el evento, la alfombra roja fue representada por una toalla higiénica: la propuesta busca visibilizar el acoso que enfrentan las niñas por su ciclo menstrual y que este proceso natural deje de ser motivo de vergüenza o de comentarios negativos.

Miyashiro, conocido por la serie 'La gran sangre' y por conducir 'La Banda del Chino', interpreta a Tony Blades en la película. Para él, la presentación de la cinta era una oportunidad para llamar la atención sobre este problema, y cuestionó algo que suena raro apenas uno lo piensa: en pantalla la sangre corre sin que nadie se asombre, pero hablar de menstruación todavía incomoda.

El actor dijo que no es un tema que deba tratarse como censurado y que sigue siendo objeto de mofa para miles de niñas. Agregó que es una situación cotidiana que no se debe aceptar como normal, y que hay que impulsar un cambio.

También explicó por qué le parecía el espacio indicado: la audiencia habitual del cine de acción está compuesta principalmente por varones, y hacia ellos apuntó la reflexión. «Sangrar es un proceso natural y esta reflexión está dirigida a todos ellos, a nosotros mismos y a nuestros hijos», manifestó. En ese sentido, mencionó el debate reciente en torno al acoso en las escuelas del Perú.

La campaña presentó cifras que advierten que siete de cada diez niñas han escuchado burlas o comentarios despectivos relacionados con su menstruación. Por eso el planteamiento no se limita a informar a las menores sobre su ciclo: también apunta a trabajar en la conducta de quienes usan este proceso natural como motivo de acoso. O sea, el foco está puesto en quien molesta y no solo en quien lo vive.

Al final, la imagen que queda es potente y medio rara a la vez: una alfombra roja hecha de toalla higiénica en el preestreno de una película de acción. ¿Cuántas veces hay que repetir que sangrar es normal para que deje de ser chiste?