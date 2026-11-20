Espectáculos

El debut de Anely Dávila en Corazón Serrano sigue dando de qué hablar. La cantante, de 19 años, fue presentada como nueva integrante de la orquesta piurana en noviembre de 2026, apenas un mes después de su salida de La Bella Luz. Desde entonces, su llegada despertó expectativa entre los fans del grupo liderado por los hermanos Guerrero Neyra.

Lo que volvió a encender las redes pasó arriba de un escenario. En el concierto que la agrupación dio en Abancay, Apurímac, el 17 de noviembre, Anely tomó el micrófono para cantar 'Mix Te Sueño: Vidita / Tú me vas a dejar', uno de los temas más exitosos de Corazón Serrano en este 2026.

Y ahí está el detalle: ese mix se hizo popular en la voz de Sharik Arévalo, presentada como integrante de la orquesta después de ganar un casting internacional en abril de este año. Era obvio que nadie iba a dejar pasar que fuera Dávila quien lo interpretara.

El TikTok peruano se armó

Las reacciones no tardaron. Hubo quien cuestionó la decisión y comparó a las dos cantantes, y hasta quien especuló sobre las expresiones de Arévalo durante la presentación. Entre los comentarios se lee "Sharik es Sharik, solo diré" y "Eso no se hace".

Pero no todo fue palo. Varios internautas señalaron que la altura y las condiciones climáticas de Abancay habrían afectado a Arévalo, y que por eso Dávila habría asumido la interpretación. Otros recordaron que en distintas ocasiones las integrantes de Corazón Serrano han cantado temas asociados a sus compañeras, incluido el repertorio de Yrma Guerrero, líder y cofundadora de la agrupación.

Hasta el momento, ni las cantantes ni Corazón Serrano se han pronunciado sobre lo ocurrido. Mientras tanto, Anely sigue consolidándose en su nueva etapa artística después de su paso por La Bella Luz, donde se ganó una amplia base de fans por su carisma, su talento y su cercanía con el público.

Nuestra lectura: en una orquesta con varias voces, que una cante el tema que otra popularizó no debería ser escándalo, y menos cuando el repertorio rota entre las integrantes desde hace rato. Pero vivimos en tiempos de TikTok, donde cualquier detalle se vuelve tendencia en horas. Así que la pregunta queda abierta: ¿el mix te suena mejor en la voz de Sharik o ya te acostumbraste a la de Anely?