Espectáculos

Se armó el chongo antes del estreno de Somos así: la serie de Nadie dice nada. Momi Giardina no aguantó y lanzó que Sabrina Rojas y sus compañeros de Pasó en América fueron agresivos e injustos al cuestionar el trabajo del ciclo de Luzu TV. Momi confesó haber visto un recorte del programa y sintió que los comentarios fueron muy fuertes.

Sabrina Rojas, que es conductora de Pasó en América, no se quedó callada y respondió en vivo. Admitió que tiene una amistad de muchos años con Momi, pero dijo que a la integrante de Luzu TV le sorprende que ella abra el espacio para que otros opinen. Rojas fue tajante: no tiene por qué callar ni condicionar la opinión de sus compañeros solo porque se toque un tema de alguien a quien quiere mucho.

La conductora también dio su propia opinión sobre la serie en su programa de América TV, señalando que no tiene sentido criticarlos como si fueran actores profesionales porque, según ella, son chicos jugando a algo.

Las críticas más picantes

El drama no terminó ahí. Yanina Latorre entró al juego recordándole a Momi que Natalie Weber fue mucho más dura, diciendo que la serie era un papelón y que los mató. Ante esto, Momi respondió que Natalie probablemente ni vio la serie y que solo quiso bardear y agredir gratuitamente.

Por su parte, Natalie Weber no se guardó nada y fue contundente: dijo que no piensa ver la serie porque la empezó a ver y le parece mala. Para la panelista, la serie es una chitada y llegó al extremo de decir que la película de Wanda es Hollywood al lado de esto.

La verdad, que se peleen por una serie antes de que salga es el nivel de drama que necesitamos en nuestras vidas. ¿Ustedes creen que Sabrina se pasó de sincera o Momi es la que es muy sensible?