Espectáculos

Mario Irivarren generó reacciones en las redes sociales luego de lanzar un comentario sobre sus relaciones pasadas. Durante una edición de La Manada, el programa digital que conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, el exchico reality sugirió, en tono de broma, que varias de sus exparejas ganaron popularidad gracias a haber estado con él.

La polémica surgió cuando Irivarren afirmó que el impacto mediático que él generó benefició a sus parejas anteriores, quienes luego aprovecharon esa fama para ganar dinero. "Luego las hago famosas y facturan y no me cae nada", soltó entre risas, asegurando que no cobra nada por ese impulso en la visibilidad de las mujeres con las que estuvo. El comentario generó un debate entre los usuarios sobre el alcance de sus palabras.

El "contrato" con Tábata Suárez

Todo este debate empezó por un comercial de la empresa de celulares de Mario Irivarren. En el video, su actual pareja, Tábata Suárez, hace el papel de una clienta que intenta conseguir un descuento en un iPhone usando el coqueteo con el empresario. Esta situación dio pie a que Gerardo Pe bromeara sobre el regalo del teléfono, a lo que Irivarren respondió que el equipo no fue gratuito. Según él, el teléfono no fue un regalo sin condiciones, ya que ella participó en piezas publicitarias para la marca.

Irivarren detalló que Tábata Suárez ya ha grabado tres anuncios para su negocio. La conversación tomó un giro más irónico cuando Laura Spoya mencionó que la joven también trabaja con otras marcas. Fue ahí donde Mario planteó la idea de recibir una tajada de esas ganancias. El conductor aseguró, en broma, que le hizo firmar a su pareja un contrato donde él se queda con el 10% de todo, un acuerdo que definió como vitalicio.

Lecciones aprendidas y acuerdos notariales

Para justificar su deseo de cobrarle a Tábata, el exchico reality explicó que no quiere repetir lo que pasó con sus parejas anteriores. Según su versión, la visibilidad que él aportó en sus relaciones públicas del pasado no se tradujo en ningún beneficio económico para él. Por eso, afirmó que de ahora en adelante debería dejar por escrito cualquier acuerdo vinculado a la exposición pública de quien esté a su lado.

Añadió que ya aprendió, y habló de dejarlo todo en un documento notarial, sin ofrecer mayores detalles. A pesar de que no mencionó nombres específicos ni presentó pruebas de cómo impulsó las carreras de sus ex, la frase fue vista por muchos como una indirecta directa a sus antiguos romances.

Mario Irivarren y Tábata Suárez han mantenido un perfil muy activo en redes sociales, compartiendo contenidos y publicidades para el negocio de celulares. Su romance con Onelia Molina terminó a causa de una infidelidad, según indicó la fuente, y ahora expone a su nueva pareja en sus proyectos comerciales.