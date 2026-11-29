Espectáculos

Javier Yaipén rompió el silencio sobre el estado de salud de su hermano Walter, luego de que Los Hermanos Yaipén cancelaran la fiesta de su aniversario. El músico contó que el líder de la agrupación ya se encuentra en casa y está atravesando un proceso de recuperación.

Javier dijo que Walter está en casa y que esperan que se recupere pronto. Sin embargo, dejó claro que su hermano no podrá subir al escenario por algunos meses, ya que necesita descansar y no estará trabajando con ellos durante ese tiempo. Javier expresó su deseo de que Walter esté tranquilo pronto para volver a los shows.

Sobre la cancelación de su aniversario, Javier explicó que fue una decisión obligatoria debido a la salud de su hermano, pues consideró que no era posible hacer una fiesta mientras él estaba en cama. A pesar de esto, la agrupación no se detiene y seguirá cumpliendo con los contratos que pactaron hace aproximadamente medio año.

¿Habrá reconciliación con Christian Domínguez?

El tema no terminó ahí, porque Javier también tocó el punto caliente de su relación con Christian Domínguez, a quien en el pasado llamaron “Judas”. Según Javier, ese episodio ya quedó atrás y ahora está enfocado en los proyectos de la banda. “Ya, Christian Domínguez ya cuenta pasado, ya mira cuántos años han pasado y se siguen acordando, ya nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo música”, soltó.

Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de que Christian participe en una futura celebración de aniversario, Javier no cerró la puerta: “No, de repente, quizás más adelante, tú sabes que todo se puede dar”. Además, aseguró que por su parte no hay ningún pleito con el cantante.

La verdad, que después de tanto drama y etiquetas de 'Judas', uno ya no sabe ni quién es quién en este chisme, pero que Javier no descarte un reencuentro en el escenario nos deja con la intriga de si realmente se borraron las cuentas pendientes. ¿Se podrán volver a ver sin que vuele fuego?