Espectáculos

Alejandra Baigorria no entró en juego con el escándalo de Francho Sierralta. Cuando le preguntaron sobre el momento en que el público le gritó “infiel” a Sierralta frente a su esposa, Nathalie Galleno, durante el show de Luzu TV en Lima, la empresaria decidió no comentar y señaló que no opina sobre la vida de los demás.

El problema de Francho surgió tras una fiesta en un yate en Argentina donde estuvo con Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. Al respecto, Baigorria fue tajante: “Yo no opino de la vida de nadie”, dijo. Aseguró que le va mejor mirando al frente, enfocada en sus negocios, su salud y su familia, y que mirar al lado quedó en el pasado.

Ante la insistencia de la prensa, reiteró que no hablaría del tema porque busca mantener la misma postura que espera de los demás y que debe ser consecuente.

Nada de bebés por ahora

En medio de los rumores, Alejandra descartó estar embarazada y dejó claro que no tiene apuro por ser madre junto a Said. Comentó que está tranquila y trabajando mucho en sus emprendimientos y actividades laborales, y que no quiere presiones.

Siete años de complicidad

Sobre su relación con Said Palao, aseguró que mantienen un vínculo fuerte y un apoyo mutuo en sus proyectos. Baigorria destacó que estos siete años de relación se pasaron volando y que viven una etapa linda de pareja, amigos y familia.

Finalmente, resaltó que su esposo la respalda en todos sus emprendimientos, reconociendo que es difícil seguirle el ritmo porque se mueve por todos lados, pero que ambos están creciendo juntos.

¿Será que Alejandra es la única que mantiene la paz en este grupo de amigos o el chisme del yate recién está empezando?