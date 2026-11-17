Espectáculos

BTS no dejó nada para el resto. La banda se llevó tres galardones en los Kids' Choice Awards 2026 de Nickelodeon, según los resultados que se dieron a conocer el sábado, hora estadounidense, durante la ceremonia de entrega.

No fue un tres de cinco ni un tres de diez: fue tres de tres. BTS ganó en cada una de las categorías en las que estaba nominado — grupo o dúo musical favorito, álbum favorito y canción favorita.

Y el rubro de grupo musical favorito tiene su propia historia. La banda ya era la más ganadora en esa categoría, después de haberse llevado el trofeo cuatro años seguidos, de 2020 a 2023. Con el premio de este año, rompió su propio récord.

La noche tampoco fue solo suya. Dos integrantes de BLACKPINK también se llevaron premios: Rosé ganó en artista femenina favorita, mientras que Jennie se quedó con el de colaboración musical favorita por su participación en "Dracula", el tema de Tame Impala.

En el rubro de cine, "Golden", de la banda sonora de la película, ganó como canción favorita de una película.

Para quien no ubica el premio: los Kids' Choice Awards los organiza cada año Nickelodeon, el canal estadounidense dedicado a programas para niños, y reconocen a las estrellas de cine, televisión y música. No los elige un jurado: los eligen los televidentes con su voto. Ahí es donde la cosa se pone interesante.

Tres de tres, récord propio y una repisa que ya pide ampliación. ¿Quedará algún premio musical en el mundo que se les resista?