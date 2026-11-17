Estilo de vida

Tu mascota es parte de la familia, nadie lo discute. El problema es que deja su firma en todos lados: pelo en el pantalón, en la chompa, en la frazada y hasta en el sofá. Y si ya te cansaste de pasar el rollo adhesivo prenda por prenda, hay un truco con la secadora que te va a ahorrar el brazo entero.

Según pruebas de laboratorios de limpieza, el método funciona de verdad: y saca el pelo de las telas. Lo único que necesitas es una hoja de secadora y unos cuantos minutos.

El truco, paso a paso

Antes de meter la ropa a lavar, ponla en la secadora junto con una hoja de secadora por unos 10 minutos, con la máquina en función de aire frío.

Eso hace que el pelo se suelte ahí y no llegue pegado al lavado. Y no, no desaparece cada pelo: puede quedar alguno, pero el resultado es bastante bueno y te ahorras un montón de trabajo.

El mismo truco sirve para frazadas, cubrecamas y cortinas, siempre que la tela aguante secadora.

Cuidado con la hoja de secadora

Aquí viene el detalle que casi nadie cuenta. Las hojas de secadora están pensadas para ropa húmeda, no para ropa seca. Si las usas con ropa ya seca, puedes dejar una sensación medio suave o como con una capa encima.

Si no vas a lavar la ropa de inmediato, usa una hoja ya usada o humedece un poquito las prendas para evitar residuos.

El filtro, sin fallar

Cuando termines, limpia el filtro de pelusa de la secadora al toque. El pelo de mascota tapa rapidísimo el sistema de ventilación: la máquina rinde menos y hay riesgo de incendio.

Truco simple, cero tecnología y tu mascota sigue tranquila en el sofá como si nada, sin enterarse del operativo. ¿Te animas a probarlo o sigues fiel al rollo adhesivo?