Espectáculos

La respuesta

Ari Borovoy no se quedó callado. Abordado por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cantante contestó a Mariana Ochoa, su excompañera de OV7, que días antes lo había tachado de soberbio y había reducido el tamaño de Bobo Producciones, su empresa. Su lectura del asunto cabe en una palabra: envidia. Y así, sin anestesia, la soltó ante las cámaras.

No vamos a decir que sea la explicación más elegante del mundo —suena a pataleta de colegio—, pero es la que él dio, y con eso se arma el resto de la historia.

Lo que había dicho Ochoa

En una entrevista previa, Ochoa lo describió como alguien que se agrandó con el tiempo: «Se creyó que él era Ocesa», dijo, comparando la empresa de Borovoy con la gigante de espectáculos. La frase no venía sola: también aseguró que la oficina de su excompañero era pequeña.

La pulla tenía doble filo. Por un lado minimizaba a Bobo Producciones; por otro, le colgaba la etiqueta de soberbio al dueño. En el mundo del espectáculo mexicano eso ya es declaración de guerra.

La versión de Borovoy: la envidia como origen de todo

El cantante no solo rechazó la crítica: reescribió el origen del conflicto. Según él, Ochoa quiso asociarse con su empresa —esa oficina pequeña de la que ahora se ríe— y al ver cuánto facturaba le entró «un poquito de envidita». De ahí, sostiene, empezó el problema con OV7 y todo lo que nunca ha platicado.

O sea: para Borovoy la discusión no es de egos ni de saludos, es de plata. Que cada quien saque sus conclusiones, porque las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Lo que cuenta Ochoa sobre la amistad rota

La otra parte tiene su propio relato, y es más largo. Ochoa dijo que no tiene contacto con Borovoy desde hace siete años, y que ese corte coincide con el quiebre de una amistad de décadas durante la gira de reencuentro de OV7, entre 2022 y 2023. Para ella, ahí se rompió la confianza.

Detalló que él no la saludaba, aunque aclara que nunca fue grosero ni le dijo algo feo. Lo que sí considera grave es ignorar un saludo, que para ella es una falta de educación. Contó que insistió seis meses con el buenos días mientras él agarraba el teléfono y seguía derecho para no contestar. Y que en diciembre de ese año se cansó y dio el tema por cerrado.

Aquí no hay villanos de película, sino dos personas que se dejaron de caer bien en cámara lenta. Eso sí: seis meses de buenos días ignorados es una terquedad que merece mención honrosa.

Ni acercamiento ni decepción

Antes de esta respuesta, cuando le preguntaron por un posible acercamiento, Borovoy fue cauto: dijo que eventualmente habría que hablar algún día, pero que en ese momento no había nada, y puso como condición que la conversación se diera con la verdad. Sobre si las declaraciones de su examiga lo habían decepcionado, fue directo: no.

También reconoció que la disputa lleva muchos años y que no es de ahora, y dejó abierta la puerta a contar más detalles más adelante.

Un vuelo, Cruz Martínez y las JNS

En la misma conversación hubo espacio para otros temas. Borovoy contó que en un vuelo a Monterrey se encontró con Cruz Martínez y que pasaron dos horas de plática; de ahí podría salir un proyecto, aunque no dio más detalles y dijo que contará cuando suceda. Sobre Martínez, que enfrenta un proceso legal por una denuncia de violencia familiar presentada por Alicia Villarreal, comentó que se habían escrito durante el proceso y que lo vio bien.

Además confirmó que las JNS, pese a su salida de Bobo Producciones, siguen en las fechas del Noventas Pop Tour: están en las que él tiene apuntadas y son varias.

Y para cerrar: dos versiones, una amistad de años en el piso y cero intención de sentarse a conversar. ¿Tú a quién le compras el relato, al de la oficina pequeña o al de la envidia?