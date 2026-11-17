Espectáculos

Mathías Brivio usó su cuenta de Instagram para mostrar el reencuentro con su hijo Eugenio en Estados Unidos. En el video, el conductor cuenta que quiso sorprenderlo recogiéndolo del colegio de improviso. Su primogénito se mostró muy contento y los dos se dieron tiernas muestras de cariño.

De todas las cosas que se pueden mostrar por redes, esta es de las que se agradecen: aparecer sin avisar donde nadie te espera y que la reacción sea pura alegría. No le pondríamos ni una objeción al gesto.

El mismo conductor también tuvo sus momentos al frente de Esto Es Guerra Desafío 14, y ahí el ánimo fue otro.

Katia Palma lo parchó en vivo. La conductora no toleró que Brivio le dijera que no puede hablar durante las competencias y le respondió que cuando ella da una indicación es a su equipo. “Si yo doy una indicación, es a mi equipo…”, le dijo, y le pidió por favor que no le diga nada mientras ella habla con su equipo. Sin filtro y en pleno programa.

Con Kevin Díaz el asunto fue de reglas. El conductor detuvo la competencia cuando el combatiente se enfrentaba en uno de los juegos para llamarle la atención por un error, pese a que minutos antes se había acordado una nueva regla. Kevin aseguró que no escuchó bien las indicaciones de la producción ni de sus capitanes, pero eso no calmó al presentador: pidió una sanción y el Tribunal le quitó 100 puntos al equipo rojo y verde.

El tercer roce fue con Karen Dejo. Brivio no pudo esconder su molestia al ver que la combatiente estaba desarrollando mal la competencia e intentaba darle indicaciones porque se estaba confundiendo en más de una oportunidad. “Han habido varias rondas como para que sepas de qué va el juego. Tienes que estar atenta”, le dijo.

Y sí, la dualidad existe: el que se aparece de sorpresa en el colegio es el mismo que para la competencia cuando algo le chirría. Para nosotros, el reencuentro con Eugenio se lleva el primer lugar y los roches, el segundo. ¿A quién le tocará el próximo pare en EEG?